Savaş sonrası ilk nükleer temas! İran UAEA ile yeni işbirliği yolları aradı

Savaş sonrası ilk nükleer temas! İran UAEA ile yeni işbirliği yolları aradı

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Savaş sonrası ilk nükleer temas! İran UAEA ile yeni işbirliği yolları aradı
İran, UAEA, İsrail, Nükleer Silah, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail ile 12 günlük savaşın ardından İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasında ilk temas gerçekleşti. İran, Tahran'ı ziyaret eden UAEA heyeti ile yeni işbirliği yolları aradıklarını açıkladı.

İsrail'in nükleer silah bahanesiyle İran'a saldırı başlatmasının ardından Tahran yönetimi Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile işbirliğini askıya almıştı. Savaşın ardından UAEA İran'ı ziyaret etti.

İŞBİRLİĞİ YOLLARI ARANDI

İran resmi ajansı IRNA'ya göre İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, UAEA Başkan Yardımcısı Massimo Aparo ve beraberindeki heyetin Tahran ziyareti hakkında bilgi verdi.

Garibabadi, "UAEA Başkan Yardımcısı Aparo'yla görüşmede yeni koşullar çerçevesinde işbirliği yolları ele alındı." dedi.

UAEA'DAN İRAN'A HATALARIN DÜZELTİLMESİ İÇİN TALEP

İsrail ve ABD'nin İran'a saldırıları sırasında UAEA’nın sorumluluklarını yerine getirmemesine ilişkin eleştirilerin İran heyeti tarafından dile getirildiğini belirten Garibabadi, Ajansın, İran’ın nükleer programına yönelik yaklaşımında mevcut hatalı süreçlerin düzeltilmesi yönündeki taleplerinin de heyete iletildiğini vurguladı.

İstişarelerin devam etmesi yönünde mutabakata varıldığını aktaran İranlı yetkili, UAEA heyetinin görüşmelerin ardından Tahran’dan ayrıldığını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

