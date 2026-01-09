Suriye ordusunun Halep'teki operasyonları sonrasında terör örgütü YPG unsurlarının Fırat Nehri'nin doğusuna çekilmesi için güvenli bir koridor oluşturuldu. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre Türkiye, Suriye'nin siyasi birliği ve toprak bütünlüğü için gerekli mesajları YPG'ye iletiyor.

Suriye ordusunun Halep kent merkezindeki operasyonları sonrasında bir mahalleye sıkışan terör örgütü YPG unsurlarının, Fırat Nehri’nin doğusuna gönderilmesi için “tahliye” süreci başladı.

TERÖRİSTLERİN ÇEKİLMESİ İÇİN KORİDOR OLUŞTURULDU

Bölgedeki gelişmeler dikkatle takip edilirken TGRT Haber Muhabiri Merve Şahin, güvenlik kaynaklarının bilgilendirmesini canlı yayında paylaştı. Şahin, "Türkiye gelişmeleri yakından takip ediyor. Edindiğimiz bilgilere göre Türkiye'nin öncelikli hedefi Suriye'nin siyasi birliği, toprak bütünlüğü ve merkezi yapısının korunması. Suriye hükümeti sorunun çatışmasız çözülmesi için terör örgütü YPG'ye çok sayıda öneride bulundu. Ancak buna ve 10 Mart mutabakatına uymayı reddettiler. Çatışmalar sonrası Suriye ordusu belli başlı bölgelerde durumu kontrol altına aldı. Teröristlerin Fırat'ın doğusuna çekilmesi için güvenli bir koridor oluşturuldu.

Güvenlik kaynaklarından Suriye açıklaması: Yakından izleniyor

"TÜRKİYE GEREKLİ MESAJLARI YPG'YE İLETİYOR"

Sivil halkın güvenliği ve olası göl dalgalarının önlenmesi Türkiye için büyük önem arz ediyor. Bu noktada YPG unsurlarının sivilleri canlı kalkan gibi kullanmaya çalışması da kabul edilemez bir durum olarak niteleniyor Türkiye tarafından. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla tüm kurumlar koordineli bir şekilde planlamalarını yapıyor. Uygun kanallar üzerinden de YPG'ye gerekli mesajlar iletiliyor." dedi.

NE OLMUŞTU?

Suriye'de terör örgütü YPG 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti. Şam yönetimi, YPG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgalinde tuttuğu Halep'in Şeyh Maksud ve Eşrefiyye mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı. Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.

