ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından "ABD ve Venezuela, özellikle petrol ve doğalgaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir işbirliği içindeler. Bu işbirliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci saldırı dalgasını iptal ettim." ifadelerini kullandı.

Trump'ın Truth Social sitesinden yaptığı açıklama şöyle:

"Venezuela, “Barış Arayışı”nın bir göstergesi olarak çok sayıda siyasi tutukluyu serbest bırakıyor. Bu son derece önemli ve akıllıca bir adımdır. ABD ile Venezuela, özellikle petrol ve gaz altyapılarını çok daha büyük, daha iyi ve daha modern bir biçimde yeniden inşa etme konusunda iyi bir iş birliği içinde çalışmaktadır. Bu iş birliği sayesinde, daha önce beklenen ikinci Saldırı Dalgası’nı iptal ettim; görünüşe göre buna ihtiyaç kalmayacak. Ancak güvenlik ve emniyet amacıyla tüm gemiler yerlerinde kalacaktır. BIG OIL tarafından en az 100 milyar dolar yatırım yapılacaktır; bugün Beyaz Saray’da hepsiyle görüşeceğim. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!"

Ayrıntılar geliyor...

Haberle İlgili Daha Fazlası