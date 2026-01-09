Filipinler’de çöp sahasında çökme meydana gelmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 12 kişinin yaralandığı ve 38 kişinin akıbetinin ise bilinmediği açıklandı. Olayın ardından yaralılar hastaneye kaldırılırken, müdahale ekiplerinin kayıp kişilerin yerini tespit etmek için arama ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği bildirildi.

Filipinler’in Cebu iline bağlı Cebu City’de bulunan bir çöp sahasındaki, çöp dağında henüz bilinmeyen bir nedenle çökme meydana geldi. Yetkililer, yaşanan olayda 22 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiğini açıklarken 38 kişinin akıbetinin ise bilinmediğini bildirdi.

Filipinlerde çöp dağı çöktü! Ölü, yaralı ve kayıplar var

"MÜDAHALE EKİPLERİ OLAY YERİNDE"

Çökmenin ardından başlayan kurtarma çalışmalarında enkazdan yaralı olarak çıkarılan 12 temizlik işçisi hastaneye kaldırıldı. Cebu Belediye Başkanı Nestor Archival, yaptığı açıklamada "Tüm müdahale ekipleri, kayıp kişilerin yerini tespit etmek için arama ve kurtarma çalışmalarına tam olarak devam ediyor" dedi.

