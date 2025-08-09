Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > 100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi

100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi

Kaynak: Dış Haberler
- Güncelleme:
100 kişilik &#039;hedef listesi&#039; ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi
İran, İsrail, Nükleer Program, Bilim İnsanları, Saldırı, Haber
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

İran-İsrail arasındaki "12 Gün Savaşı"nın ardından Tahran, nükleer çalışmalar yürüten bilim insanlarını korumaya yönelik adımlar atmaya başladı. İsrail’in elinde yaklaşık 100 kişilik bir hedef listesi bulunduğu, hayatta kalan bilim insanlarının çalışmalarına devam etmeleri hâlinde yeni saldırı riskiyle karşı karşıya oldukları bildirildi. Bu nedenle birçok bilim insanının, kuzeydeki sahil şehirlerine yerleştirildiği belirtildi.

İran, son aylarda İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 30’dan fazla araştırmacısını kaybetmesinin ardından hayatta kalan nükleer bilim insanlarını güvenli bölgelere taşıdı.

The Telegraph’ın aktardığına göre, söz konusu bilim insanları artık evlerinde ikamet etmiyor veya üniversitelerde ders vermiyor; çoğu Tahran’daki güvenli konutlara ya da kuzeydeki sahil şehirlerine yerleştirildi.

100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi - 1. Resim

İSRAİL'İN 100 KİŞİLİK HEDEF LİSTESİ

İsrail’in elinde yaklaşık 100 kişilik bir hedef listesi bulunduğu, hayatta kalan bilim insanlarının çalışmalarına devam etmeleri hâlinde yeni saldırı riskiyle karşı karşıya oldukları bildirildi. İranlı yetkililer, üniversitelerde nükleer programla bağlantılı akademisyenlerin yerini bu alanda çalışmayan kişilerin aldığını belirtti.

İsrailli güvenlik kaynakları, öldürülen bilim insanlarının yerine geçen yeni nesil uzmanların “ölü adamlar” olarak görüldüğünü, güvenlik önlemleri artırılsa da hedef olmaktan kurtulamayacaklarını ifade etti. Bu kapsamda güvenlik, Devrim Muhafızları’nın tek bir biriminden alınarak birden fazla kurum arasında paylaştırıldı.

100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi - 2. Resim

NÜKLEER ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN KRİTİK İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

Haziran ayında İsrail’in Tahran’daki Şehid Beheşti ve İmam Hüseyin üniversitelerine yönelik saldırılarında, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarıyla bağlantılı akademik altyapı da hedef alındı.

Saldırılarda nükleer fizik, patlayıcı teknolojileri, nötron fiziği ve savaş başlığı tasarımı alanında çalışan isimler öldürüldü.

100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi - 3. Resim

Öldürülenler arasında, tıbbi nükleer uygulamalar ve kanser tedavisinde kullanılan radyofarmasötikler üzerine çalışan Amir Hüseyin Faghi gibi önemli bilim insanları da yer aldı. İran’da bu saldırılar, nükleer programın barışçıl amaçlarla yürütüldüğü yönündeki resmi söylemin sorgulanmasına ve nükleer doktrinin değiştirilmesi çağrılarına yol açtı.

İranlı yetkililer, kalan bilim insanlarının her birinin ülkenin nükleer kapasitesine ulaşma çabalarında kritik rol oynadığını ve bu nedenle İsrail için stratejik hedef olmaya devam edeceğini vurguluyor.

100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi - 4. Resim

 

Kaynak: Dış Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gazze diplomasisi! Abbas ile görüştüCumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile görüştü: Kalıcı barış ve istikrar vurgusu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Savaş en sert dönemine girdi! Siviller perişan oldu, 1 ayda 2 bin 600 çatışma gerçekleşti - DünyaSavaş en sert dönemine girdi!Savaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı! Rus-Çin filosu Japonya’da - DünyaSavaş oyunu bitti, Tehlikeli devriye başladı!Yunan muhalefeti Türkiye karşısında pes etti: Erdoğan'ın izni olmadan balkona çamaşır bile asamayacağız! - DünyaYunan muhalefeti Türkiye karşısında pes ettiİran, Zengezur anlaşmasını alçakça hedef aldı! "Trump’ın paralı askerleri için mezar olacak" - Dünyaİran, Zengezur'u alçakça hedef aldı!CIA yöneticisine Putin’den ödül! Trump’ın elçisine teslim edildi - DünyaCIA yöneticisine Putin’den ödül! Trump’ın elçisine ilettiTarihi barışta Türkiye damgası! Fidan: Bize önceden bilgi verildi - DünyaTarihi barışta Türkiye damgası!
Sonraki Haber Yükleniyor...