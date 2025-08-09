100 kişilik 'hedef listesi' ifşa mı edildi? İran hepsini kuzeye taşıdı, sahil şehirlerinde ev verdi

İran, son aylarda İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırılarda 30’dan fazla araştırmacısını kaybetmesinin ardından hayatta kalan nükleer bilim insanlarını güvenli bölgelere taşıdı.

The Telegraph’ın aktardığına göre, söz konusu bilim insanları artık evlerinde ikamet etmiyor veya üniversitelerde ders vermiyor; çoğu Tahran’daki güvenli konutlara ya da kuzeydeki sahil şehirlerine yerleştirildi.

İSRAİL'İN 100 KİŞİLİK HEDEF LİSTESİ

İsrail’in elinde yaklaşık 100 kişilik bir hedef listesi bulunduğu, hayatta kalan bilim insanlarının çalışmalarına devam etmeleri hâlinde yeni saldırı riskiyle karşı karşıya oldukları bildirildi. İranlı yetkililer, üniversitelerde nükleer programla bağlantılı akademisyenlerin yerini bu alanda çalışmayan kişilerin aldığını belirtti.

İsrailli güvenlik kaynakları, öldürülen bilim insanlarının yerine geçen yeni nesil uzmanların “ölü adamlar” olarak görüldüğünü, güvenlik önlemleri artırılsa da hedef olmaktan kurtulamayacaklarını ifade etti. Bu kapsamda güvenlik, Devrim Muhafızları’nın tek bir biriminden alınarak birden fazla kurum arasında paylaştırıldı.

NÜKLEER ÇALIŞMALAR YÜRÜTEN KRİTİK İSİMLER ÖLDÜRÜLDÜ

Haziran ayında İsrail’in Tahran’daki Şehid Beheşti ve İmam Hüseyin üniversitelerine yönelik saldırılarında, İran’ın nükleer ve balistik füze programlarıyla bağlantılı akademik altyapı da hedef alındı.

Saldırılarda nükleer fizik, patlayıcı teknolojileri, nötron fiziği ve savaş başlığı tasarımı alanında çalışan isimler öldürüldü.

Öldürülenler arasında, tıbbi nükleer uygulamalar ve kanser tedavisinde kullanılan radyofarmasötikler üzerine çalışan Amir Hüseyin Faghi gibi önemli bilim insanları da yer aldı. İran’da bu saldırılar, nükleer programın barışçıl amaçlarla yürütüldüğü yönündeki resmi söylemin sorgulanmasına ve nükleer doktrinin değiştirilmesi çağrılarına yol açtı.

İranlı yetkililer, kalan bilim insanlarının her birinin ülkenin nükleer kapasitesine ulaşma çabalarında kritik rol oynadığını ve bu nedenle İsrail için stratejik hedef olmaya devam edeceğini vurguluyor.