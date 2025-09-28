Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Bakan Ersoy, İtalya'da WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı: "Gece müzeciliği turizm açısından çok önemli"

Bakan Ersoy, İtalya'da WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı: "Gece müzeciliği turizm açısından çok önemli"

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Bakan Ersoy, İtalya&#039;da WTTC Küresel Zirvesi&#039;ne katıldı: &quot;Gece müzeciliği turizm açısından çok önemli&quot;
Gündem Haberleri  / Anadolu Ajansı

Roma'da düzenlenen WTTC Küresel Zirvesi'ne katılan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, uygulamaya başlanan "gece müzeciliği" sayesinde şehirlerde tüm kesimlerin turizmden kazanmaya başladığını, bunun da turizmin sürdürülebilirliği açısından çok önemli olduğunu söyledi.

İtalya'nın ev sahipliğinde başkent Roma'daki Auditoryum'da düzenlenen Dünya Seyahat ve Turizm Konseyinin (WTTC) 2025 Küresel Zirvesi'nin açılışına katılan Bakan Ersoy, burada "Bağlantılı Bir Seyahat ve Turizm Dünyasına Doğru İlerleme" başlıklı panelde bir konuşma yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu Anadolu'nun en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını belirtti. Gece müzeciliği sayesinde daha çok turistin ilgisinin çekildiğini ve turizmin sürdürülebilirliği konusunda oldukça faydalı olduğunu söyledi. 

Bakan Ersoy, İtalya'da WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı:

 

Ersoy, Türkiye'nin üzerinde bulunduğu Anadolu'nun en eski medeniyetlere ev sahipliği yaptığını vurgulayarak, "Bence bu, Türkiye'nin gerçek mirasıdır ve biz 7 yıl önce, destinasyonlarımızı daha cazip hale getirmek için bu mirası daha fazla kullanmaya karar verdik." dedi.

 

Bu kapsamda arkeolojik kazılar için bütçeyi 20 kat arttırdıkları bilgisini veren Ersoy şöyle devam etti:

"Onlara çok büyük bir bütçe verdik. Kültürümüze ve arkeolojimize ne kadar yatırım yaparsak, turizmimizi tanıtmamıza da o kadar yardımcı oluyor. Yatırım yaptıkça, turizmden kazanç sağlıyoruz. Turizmden kazandıklarımızın bir kısmını da kültür ve arkeolojimizi finanse etmeye ayırmaya karar verdik. Böylece iyi bir ekosistem oluşturduk ve 7 yıldır çok iyi sonuçlar alıyoruz." 

"İLK SONUÇLARI ELDE ETTİK"

Bakan Ersoy, arkeolojiye yatırım yaptıktan sonra turizm sezonunun uzamaya başladığını ve bunun bu ekosistemde elde ettikleri ilk sonuç olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Çünkü özellikle kültürel amaçlarla bir ülkeye gelen insanlar yaz sezonuna bağlı değildir. İkinci sonuç, sürdürülebilirlik açısından da çok önemliydi. Yaz aylarında, özellikle Türkiye kıyılarında hava çok sıcak oluyor, bazen 30, 35, 40 dereceye ulaşıyor. Bu kadar sıcak olunca herkes evde ya da otelde kalmayı tercih ediyor. Plajları ve havuzları tercih ediyorlar, otelden çıkmak istemiyorlar ama biz arkeolojik alanlarda ‘gece müzeciliği’ programını başlattık. Bu çok faydalı da oldu."

GECE MÜZECİLİĞİYLE UYGULAMASI BAŞLADI 

"Gece müzeciliği" uygulamasıyla gün batımından akşam saat 22.00’ye kadar turistlere bu arkeolojik alanları ziyaret etme imkanı sağladıklarını anlatan Ersoy, şöyle devam etti:

"Otellerinden çıkıp müzelerimizi ve arkeolojik alanlarımızı ziyaret etmeye başladılar. Bu ziyaretlerin ardından şehir merkezlerine de gittiler. Böylece şehirdeki tüm kesimler turizmden kazanç sağlamaya başladı. Bu da turizmin sürdürülebilirliği açısından çok önemli. Şehrin her kesimi turizmden faydalanırsa, hiç kimse turizme karşı çıkmaz. Herkes şehirlerinde daha fazla turizm olmasını ister. Bu da yatırımcılarla yerel halk arasında iyi bir barış ortamı oluşturuyor. Yani son 7 yıldır elde ettiğimiz sonuçlar gerçekten çok iyi."

Bakan Ersoy, İtalya'da WTTC Küresel Zirvesi'ne katıldı:

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bu durumun kendilerine başka sorunlar da getirdiğini ifade ederek şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi Türkiye'deki tüm şehirler turizm istiyor. Bu da başka bir sorun. Onlar bizden yeni stratejiler ve geleceğe dönük turizm master planları istiyor. Bu iyi bir şey çünkü Türkiye’nin turizmde çok büyük hedefleri var ve bu yeni stratejilerle hedeflerimize ulaşacağımızı düşünüyorum." 

"YENİ YOLLARA İHTİYACIMIZ VAR"

Altyapının önem taşıdığına dikkati çeken Ersoy, "Çünkü sayı arttıkça altyapı sorunları da başlıyor. Özellikle Antalya ve İstanbul gibi büyük destinasyonlarda dev havaalanlarına yatırım yaptık. Artık İstanbul'da ve Antalya bölgesinde slot sınırları yok. Ama şimdi yeni yollara ihtiyacımız var. Bu yüzden otoyol ve demir yolu yatırımlarına da başladık." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
Erzurum'da boya fabrikasında yangın! Çok sayıda itfaiye bölgeye sevk edildiSlovakya tank filosunu yeniliyor: Türk Tulpar favoriler arasında gösterildi
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
DEM Partili Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı: Karşı duruşlara rağmen 1 yıldır bu sürecin devam etmesi çok değerli - GündemDEM Partili Bakırhan'dan 'Terörsüz Türkiye' mesajı!Can Holding soruşturmasında Kemal Can'a tutuklama talebi! - GündemCan Holding soruşturması: Kemal Can'a tutuklama talebi!Mehmet Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama! Batman Büyükşehir mi olacak? - GündemMehmet Şimşek'ten heyecanlandıran açıklama!Özel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyor: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı detayları açıkladı - GündemÖzel kreş ve bakımevlerine devlet desteği geliyorKütahya depremi sonrası Şener Üşümezsoy'dan tahminli uyarı: 'Bu bir işaret olabilir' - GündemDepremin büyüklüğünü tahmin edip uyardı!Kütahya Simav'da 5.4 büyüklüğünde deprem! İstanbul, İzmir ve Bursa'da da hissedildi - GündemKütahya Simav'da 5.4'lük deprem!
Sonraki Haber Yükleniyor...