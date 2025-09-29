Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Haberler > Dünya > Irak gazisi Michigan’daki kiliseye saldırdı! Ölü sayısı artıyor, patlayıcılar ele geçirildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Michigan eyaletindeki bir kiliseye, Irak savaşı gazisi olduğu öğrenilen kişi tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükselirken, yerel kaynaklar olay yerinde bazı şüpheli patlayıcı düzeneklerin de bulunduğunu açıkladı.

ABD’nin Michigan eyaletindeki Grand Blanc kentinde bir kiliseye düzenlenen saldırının bilançosu ağırlaştı. Grand Blanc Polis Şefi William Renye, yaptığı basın açıklamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 4’e çıktığını duyurdu.

2 kişinin saldırganın silahından çıkan kurşunlarla, 2 kişinin ise saldırganın kilisede çıkardığı yangında hayatını kaybettiğini ifade eden Renye, 8 kişinin de yaralandığını aktardı.

KİLİSE KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Saldırının hedefi olan kilisenin kullanılamaz hale geldiğini ve enkazdaki arama çalışmalarının sürdüğünü vurgulayan Renye, "Olası ek can kayıplarını tespit etmek için yorulmadan çalıştıklarını" ifade etti. 

Irak gazisi Michigan’daki kiliseye saldırdı! Ölü sayısı artıyor, patlayıcılar ele geçirildi - 1. Resim

OLAY YERİNDE ŞÜPHELİ PATLAYICI DÜZENEKLER 

Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) Detroit Bölge Ofisi Temsilcisi James Deir ise, saldırganın çevreye ateş açtıktan sonra yanıcı madde kullanarak kiliseyi ateşe verdiğini söyledi. Olay yerinde bazı şüpheli patlayıcı düzeneklerin de bulunduğunu belirten Deir, "Ancak bunların yangını başlatmak için kullanıldığını söyleyemeyiz" dedi.

Irak gazisi Michigan’daki kiliseye saldırdı! Ölü sayısı artıyor, patlayıcılar ele geçirildi - 2. Resim

SALDIRIYI ESKİ IRAK GAZİSİ GERÇEKLEŞTİRDİ

Yerel yetkililerden edinilen bilgilere göre; polisle girdiği silahlı çatışmada öldürülen saldırganın kimliği de netleşti. Saldırganın eski bir Irak savaşı gazisi olan 40 yaşındaki Thomas Jacob Sanford olduğu belirtildi. Saldırganın motivasyonunun henüz bilinmediği aktarıldı.

Trump "Gazze'de savaşı bitirmek istiyoruz" dedi, İsrail dakikalar sonra videoyla cevap verdi
