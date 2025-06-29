Kum fırtınası bir anda bastırdı, göz gözü görmedi! 5 araç birbirine girdi, 11 kişi yaralandı

Aksaray'da kum fırtınası nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Görüşün kısıtlanması nedeniyle 5 aracın birbirine girdiği kazada 11 kişi yaralandı.

Aksaray'da daha önce görülmemiş bir trafik kazası meydana geldi. Bir anda bastıran kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi azalan 5 araç birbirine girdi. Kaza nedeniyle 11 kişi yaralandı.

5 ARAÇ KUM FIRTINASI NEDENİYLE BİRBİRİNE GİRDİ

Kaza, Aksaray-Konya karayolunun 35. kilometresinde meydana geldi. Aksaray'dan Konya istikametine giden 5 araç, kuvvetli rüzgar nedeniyle bir anda oluşan kum fırtınası içerisinde kalarak birbirine çarptı.

UMKE, AFAD VE POLİS OLAY YERİNDE

Yoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, UMKE, AFAD, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

EN AZ 11 KİŞİ YARALANDI

Kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yol kaza ve kum fırtınası nedeniyle yaklaşık 1 saat trafiğe kapanırken, kaza yapan araçların kaldırılması sonrası yol yeniden ulaşıma açıldı.