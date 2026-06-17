Polis memuru intihar etti, ardında bıraktığı not ortaya çıktı
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde görevli bir polis memuru, hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis memurunun ardından bıraktığı not ortaya çıktı.
- Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı yakınlarında bir alanda hareketsiz halde bir kişi bulunduğu ihbarı yapıldı.
- Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan kontrollerde Murat K.'nın hayatını kaybettiği anlaşıldı.
- Hayatını kaybeden kişinin polis memuru olduğu ve ailesine, "Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi.
- Olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alınarak detaylı çalışma yürütüldü.
- Murat K.'nın cenazesi, otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
- Yetkililerce olayın tüm yönleriyle araştırıldığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı yakınlarındaki bir alanda bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Murat K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.
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GERİDE BIRAKTIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI
Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin polis memuru olduğu ve ailesine "Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi. Olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler tarafından detaylı çalışma yürütüldü.
Murat K.’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.
Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.