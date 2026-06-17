Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde görevli bir polis memuru, hayatını kaybetmiş halde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatılırken, polis memurunun ardından bıraktığı not ortaya çıktı.

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Şirintepe Mahallesi Kadir Has Bulvarı yakınlarındaki bir alanda bir kişinin hareketsiz halde bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Murat K.’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

GERİDE BIRAKTIĞI NOT ORTAYA ÇIKTI

Yapılan kontrollerde hayatını kaybeden kişinin polis memuru olduğu ve ailesine "Sizleri seviyorum. Hakkınızı helal edin" yazılı bir not bıraktığı öğrenildi. Olay yerinde ve çevresinde güvenlik önlemleri alınırken, ekipler tarafından detaylı çalışma yürütüldü.

Murat K.’nın cenazesi, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi işlemleri için hastane morguna kaldırıldı.

Yetkililer, olayın tüm yönleriyle araştırıldığını ve soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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