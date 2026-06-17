ABD Başkanı Donald Trump, İran’ın balistik füze kapasitesine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Balistik füzelerin nükleer silahlarla aynı kategoride değerlendirilmemesi gerektiğini söyleyen Trump, bölgedeki diğer ülkelerde de benzer sistemlerin bulunduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen diplomatik süreç ve bölgesel güvenlik konularına ilişkin açıklamalarda bulundu. Paris'te gazetecilerin sorularını cevaplayan Trump, İran'ın balistik füzelere sahip olmasının tek başına bir sorun olarak görülmemesi gerektiğini ifade etti.

İran ile ABD arasında üzerinde çalışılan mutabakat metnine ilişkin konuşan Trump, anlaşmanın son detaylarının görüşüldüğünü belirterek, imza sürecinin kısa süre içinde tamamlanabileceğini söyledi. Sürecin yaklaşık 48 saat içinde netlik kazanabileceğini ifade eden Trump, görüşmelerin olumlu ilerlediğini kaydetti.

"BALİSTİK FÜZE İLE NÜKLEER SİLAH AYNI ŞEY DEĞİL"

İran'ın sınırlı sayıda balistik füze bulundurmasının kendisini rahatsız etmeyeceğini dile getiren Trump, bölgedeki diğer ülkelerin de benzer askeri kapasitelere sahip olduğuna dikkat çekti.

Trump, balistik füzeler ile nükleer silahların aynı şekilde değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek, Suudi Arabistan ve Katar gibi ülkelerde de bu tür sistemlerin bulunduğunu, bu nedenle İran'a farklı bir yaklaşım sergilenmesinin adil olmayacağını savundu.

ORTA DOĞU'DAKİ ABD VARLIĞINA İLİŞKİN MESAJ

ABD askerlerinin Orta Doğu'daki geleceğine ilişkin sorulara da cevap veren Trump, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiğini söyledi. Sürecin nasıl şekilleneceğini görmek gerektiğini ifade eden Trump, şimdilik net bir takvim vermekten kaçındı.

Haberle İlgili Daha Fazlası