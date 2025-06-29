4 kişi feci şekilde can verdi! Susurluk'ta bir araç park halindeki TIR'a arkadan çarptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu Ajansı 29 Haziran 2025 15:19 - Güncelleme: 29 Haziran 2025 15:26 - Güncelleme:

Trafik Kazası, Ölüm, Susurluk, Balıkesir, TIR, Haber

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde yol kenarına park eden tıra çarpan otomobildeki 3 kişi olay yerinde can verdi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan sürücü de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Balıkesir’in Susurluk ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 4 kişinin hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Susurluk-Bandırma kara yolunun Ümiteli Mahallesi mevkisinde gerçekleşen kazada, otomobilin park halindeki tıra arkadan çarpması faciaya yol açtı. Edinilen bilgilere göre, İbrahim İnal (44) idaresindeki 16 ANK 60 plakalı otomobil, brandasını düzeltmek amacıyla yol kenarına park eden Bekir Kurt’un (50) kullandığı 17 AFA 295 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilde bulunan İbrahim Çetin (49), Yılmaz Aydın (32) ve tır sürücüsü Bekir Kurt olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan sürücü İbrahim İnal ise sağlık ekiplerince kaldırıldığı Susurluk Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlgili Haber İntihar eden iş adamı İlhan Arık'ın veda notu ortaya çıktı: Artık toparlayamıyorum, özür dilerim Kazanın ardından bölgeye sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Bir süre kontrollü olarak tek şeritten sağlanan trafik, kaza yapan araçların yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü. Yetkililer, kazayla ilgili tahkikatın sürdüğünü bildirirken, olay yerinde yapılan ilk incelemelerde otomobilin hızla ilerlediği ve tırı son anda fark edemediği belirtildi. Kazada hayatını kaybedenlerin cenazeleri otopsi için Susurluk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İlgili Haber İzmir orman yangını... Menderes-Seferhisar yangınına 6 uçakla müdahale ediliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Anadolu AjansıEditör: Türkiye Gazetesi