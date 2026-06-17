Yeni Başkan Kevin Warsh liderliğindeki ilk toplantısında politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tutan Fed, 2026 enflasyon tahminini yüzde 3,6'ya, yıl sonu faiz beklentisini ise yüzde 3,8'e yükseltti.

İki günlük Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısını sonlandıran ABD Merkez Bankası (Fed), haziran ayı faiz kararını ilan etti. Fed, piyasaların kilitlendiği kritik toplantıda, politika faizini beklendiği gibi dördüncü kez üst üste yüzde 3,50 ile yüzde 3,75 aralığında sabit tuttu.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi faiz aralığının %3,50-%3,75 bandında bırakılması yönündeydi.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ilk faiz kararını açıkladı! Son dört toplantıda aynı karar

BÜYÜME VE İŞSİZLİK BEKLENTİSİ DÜŞTÜ

Fed üyelerinin medyan tahminlerine göre ABD ekonomisinin 2026 yılı büyüme beklentisi mart ayında öngörülen yüzde 2,4 seviyesinden yüzde 2,2’ye indirildi. 2027 yılı büyüme tahmini yüzde 2,3’te korunurken, 2028 tahmini yüzde 2,1’den yüzde 2,2’ye yükseltildi.

ENFLASYON TAHMİNLERİ YÜKSELDİ

Fed’in tercih ettiği enflasyon göstergesi olan PCE enflasyonu için 2026 tahmini yüzde 2,7’den yüzde 3,6’ya yükseltildi. 2027 tahmini yüzde 2,2’den yüzde 2,3’e çıkarılırken, 2028 tahmini yüzde 2,0 seviyesinde korundu.

Çekirdek PCE enflasyonu tahmini de yukarı yönlü revize edildi. Buna göre 2026 tahmini yüzde 2,7’den yüzde 3,3’e, 2027 tahmini yüzde 2,2’den yüzde 2,5’e yükseldi.

İŞSİZLİK BEKLENTİSİ GERİLEDİ

İşsizlik oranına ilişkin medyan tahmin 2026 yılı için yüzde 4,4’ten yüzde 4,3’e düşürüldü. 2027 ve 2028 yıllarına ilişkin tahminler sırasıyla yüzde 4,3 ve yüzde 4,2 seviyelerinde korundu.

FAİZ PATİKASI YUKARI TAŞINDI

Fed üyelerinin medyan politika faizi beklentisi 2026 yılı sonu için yüzde 3,4’ten yüzde 3,8’e, 2027 yılı sonu için yüzde 3,1’den yüzde 3,6’ya yükseldi. Uzun vadeli faiz beklentisi ise yüzde 3,1 seviyesinde bırakıldı.

Projeksiyonlar, Fed üyelerinin mart ayına kıyasla daha yüksek enflasyon ve daha sıkı para politikası öngördüğüne işaret etti.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh, bu görevi üstlendiği ilk toplantının ardından saat 21.30'da kameraların karşısına geçerek basın toplantısı düzenleyecek.

Yeni Fed Başkanı Kevin Warsh ilk faiz kararını açıkladı! Son dört toplantıda aynı karar

Bu toplantı, ABD Başkanı Donald Trump’ın faiz indirim baskılarını uzun süredir devam ettirmesi ve diğer taraftan enflasyonist baskıların hanehalklarının satın alma gücünü aşındırması nedeniyle Warsh için erken bir sınav niteliği taşıyordu.

Toplantı öncesinde bazı Fed yetkilileri, “bir sonraki adım büyük ihtimalle faiz indirimi olacak” algısına neden olan ifadelerin karar metninden çıkarılmasını ve gerekirse faiz artırılabilecek senaryolara yer verilmesini istiyordu.

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