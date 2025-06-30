Manisa, Hatay, İzmir, Muğla... Son durum açıklandı! O ilde uçaklar kalkamıyor

İzmir, Manisa, Aydın, Muğla ve Hatay alevlere teslim oldu. Bakan İbrahim Yumaklı, afette son duruma dair verdiği bilgilerde Hatay'da rüzgarın etkisiyle hava araçlarının kalkamadığını söyledi. İzmir'de 3 kritik noktada çalışmaların sürdüğünü ifade eden Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin en yüksek kara ve hava gücüne ulaşmış durumdayız" dedi. İşte afet bölgelerinde dakika dakika yaşananlar...

Canlı Anlatım Özeti BİR YANGIN HABERİ DE BURSA'DAN

YANGININ ÖNÜ KESİLDİ

162 BİN TL'LİK YARDIM

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

HATAY'DA SON DURUM

HATAY'DA 1500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

BODRUM DA ALEVLERE TESLİM

AYDIN'DA KORKU DOLU ANLAR

50 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

30.06.2025 16:23

BİR YANGIN HABERİ DE BURSA'DAN

Bursa'nın İznik ilçesine bağlı İnikli Mevkii yakınlarında orman yangını başladı. Yangın, kısa sürede etkisini artırarak yerleşim alanlarına kadar yayıldı.

Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, bölgedeki yoğun rüzgarın etkisiyle alevlerin hızla büyüdüğü bildirildi. Yangına müdahale için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Mahalle sakinleri tahliye konusunda bilgilendirilmeye başlandı.

30.06.2025 16:18

YANGININ ÖNÜ KESİLDİ

Bodrum'daki yangında alevler dağın yamacına doğru ilerledi.

Arazinin sarp ve kayalık olması yangının kontrol alınmasını zorlaştırırken, yangına havadan ve karadan müdahale devam etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangının önü kesilirken, alevlerin tamamen kontrol altına alınması için bölgede havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

30.06.2025 16:04

YÜZLERCE İŞ YERİ VE KONUT ZARAR GÖRDÜ

AFAD Daire Başkanlığı yangınlara ilişkin şu bilgileri verdi:

Sakarya’da 2 mahallemizde 230,

Bilecik’te 7 köy ve 10 mahallemizde 609,

Manisa ili Akhisar ilçemizdeki 11 mahallemizde 2 bin 936,

İzmir ili Seferihisar ilçemizin 6 mahallesinde (%80’i yazlık olarak kullanılan konutlardan) 42 bin 300 vatandaşımız,

Hatay’da 5 mahallemizde 1.500 vatandaşımız olmak üzere 41 yerleşim yerinden, 50 binin üzerinde vatandaşımız geçici olarak güvenli bölgelere alınmıştır.

Barınma talebinde bulunan 134 vatandaşımız, kamu tesislerinde misafir edilmektedir.

79 vatandaşımız yangınlardan etkilenmiş ve taburcu edilmiş, Bilecik’te 1 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir.

Orman yangınlarına yönelik çalışmalara 350 AFAD personeli destek vermektedir.

Türk Kızılayı tarafından yangından etkilenen bölgelerde beslenme hizmeti sunulmaktadır.



İlk belirlemelere göre;

Bilecik ilimizde 64 konut, 3 iş yeri, 20 ahır

İzmir ilimizde 132 konut ve 1 iş yeri

hasar gördü.

Bilecik’te 37 küçükbaş, 7 büyükbaş İzmir’de 125 küçükbaş hayvan telef oldu.

Antakya'da yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınında bazı vatandaşlar, büyükbaş hayvanlarını tahliye etti.

Zarar tespit çalışmaları AFAD ve Defterdarlık ekipleri koordinesinde devam etmektedir.

Bilecik ve İzmir İllerimiz için Genel Hayata Etkililik oluru alındı.



İlk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi.

162 BİN TL'LİK YARDIM

Konteyner talep etmeyen ve kendi imkanlarıyla barınmak isteyen afetzede vatandaşlarımıza hane başına 162.000 TL; Konteyner talep eden vatandaşlarımıza hane başına 72.000 TL nakdi yardım yapılacaktır.

30.06.2025 15:51

3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Hatay Valisi Mustafa Masatlı son açıklamasında "Başta Karaali olmak üzere Boğazören ve Üçgedik mahallemizde tahliyelere başladık. Yaklaşık bin 500 vatandaşımızı tahliye ettik ve vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizde bulunan kendi yurtlarımıza, kredi yurtlarımıza yerleştiriyoruz" dedi.

Yangını kontrol altına almak için tüm kamu kuruluşları ve vatandaşların çalıştığını söyleyen Vali Masatlı, "Şu an itibarıyla çok şükür herhangi bir can kaybımız yok ama diğer taraftan mahallelerimizin içerisinde bazı evlere yangının sirayet ettiğini de görüyoruz. Tabii yangının sihrini bizim çalışmalarımız muhakkak çok etkileyecektir önünü alması bakımından ama rüzgarın ciddi derecede bölgemizde dezavantaj oluşturduğunu da burada hasseten ifade etmek isterim. İnşallah en kısa sürede yangını kontrol altına alıp, başta vatandaşlarımız olmak üzere bölgemizde yaşayan insanlarımızın rahatlaması için ve bu yangını atlatması için elimizden gelen bütün çabayı kamu kurum, kuruluşlarımızla, yereldeki yönetimlerimizle, burada yaşayan vatandaşlarımızla birlikte temin etmek için çalışıyoruz" dedi.

30.06.2025 15:48

İŞTE YANGINLARDA SON DURUM

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yangınların son durumuna dair şu bilgileri verdi:

Saat 11.00'deki açıklamamdan birkaç dakika önce Hatay-Antakya'da yangın çıktığını söylemiştim. Orada da çok ciddi bir rüzgar var. Hava araçlarını maalesef kaldıramıyoruz. Aydın-Sultanhisar'daki yangın devam ediyor. Muğla-Bodrum'da da birkaç saat önce Yangın Yönetim Merkezimize bilgi olarak düştü.

12 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Şu an da Manisa-Akhisar'da 3 uçak, 7 helikopter, 44 arazöz ve 900 personelle arkadaşlarımız o tek noktaya konsantre olmuş durumda. Yangının başlamasından itibaren risk değerlendirilmeleri sonucunda 12 yerleşim yeri tedbiren tahliye edildi.

Herhangi bir yaralanan ya da sağlık sorunu olan vatandaşımızın olmaması sevindirici. Rüzgar şartları elverirse inşallah bu gece olmadan hayırlı haberleri vermeyi umuyoruz.

HATAY'DA SON DURUM

İzmir-Seferihisar-Menderes'te 4 uçak, 14 helikopter ve 106 arazözle birlikte 1.000'in üzerinde personel... Burada sabah 3 noktada çalışmalarımızı yoğunlaştırdık. Maalesef rüzgar çok şiddetli şekilde esmeye devam ediyor.

Hatay-Antakya'da, 30 arazözle mücadele ediyoruz. Hava araçlarını sevk ettik, kaldıramıyoruz. Valiliğimiz kendi görev alanı içinde tedbirlerini alıyor. Herhangi bir yerleşim yeriyle ilgili sıkıntı olmamakla birlikte, burada da 3 mahalle tedbiren tahliye edildi.

Aydın-Sultanhisar'da 2 uçak ve 4 helikopter ve 13 arazözle müdahale ediyoruz.

Muğla-Bodrum yangını orman dışında başladı, ormanlık alana sirayet etti. 3 helikopter ve 7 arazözle ve ilgili arkadaşlarımızın müdahalesi sürüyor.

Değerli arkadaşlarım, Cumhuriyet tarihinin en yüksek kara ve hava gücüne ulaşmış durumdayız. Geçtiğimiz yıllarla kıyaslama yaptığımızda bu kabiliyetin bize çok önemli bir avantaj sağladığını söylemem gerekir.

30.06.2025 14:50

HATAY'DA 1500 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde, yerleşim yerlerine yakın noktada çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Karaali Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle başlayan yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü.

Bölgeye giden Hatay Valisi Mustafa Masatlı, ekiplerden çalışmalara ilişkin bilgi aldı, vatandaşlarla görüştü.

Masatlı, incelemesinin ardından gazetecilere, son 2 günde kentte olağan dışı bir rüzgarın olduğunu söyledi.

Bu nedenle alevlerin farklı bölgelere sıçradığını dile getiren Masatlı, "Başta Karaali olmak üzere Oğlakören ve Üçgedik mahallerimizde tahliyelere başladık. Yaklaşık 1500 vatandaşımızı tahliye ettik. Vatandaşlarımızı da şu an itibarıyla şehrimizdeki yurtlarımıza yerleştiriyoruz" dedi.

30.06.2025 14:45

BODRUM DA ALEVLERE TESLİM

Bodrum’da bir alışveriş merkezi arkasındaki ağaçlık alanda başlayan yangın sonrası AVM tedbir amaçlı tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre, Ortakent Midtown AVM arkasındaki ormanlık alanda, henüz bilinmeyen bir nedenle yangın başladı. İçerisinden yüksek gerilim hatlarının geçtiği alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. İlk müdahaleyi AVM çalışanlarının yaptığı yangınla ilgili ihbarın ardından itfaiye ve orman ekipleri bölgeye sevk edildi.

30.06.2025 14:40

AYDIN'DA KORKU DOLU ANLAR

Aydın'ın Sultanhisar ilçesinde zirai alanda başlayan ve ormanlık alana sıçrayan yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kısa sürede büyüyen yangın ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen ekipler yangına müdahale ederken, 2 uçak ve 4 helikopter de söndürme çalışmalarına havadan destek verdi. Yangının kontrol altına alınması için bölgede çalışmalar sürüyor.

30.06.2025 14:23

50 BİNİ AŞKIN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Bakan Ali Yerlikaya, İzmir, Bilecik ve Hatay’da meydana gelen orman yangınları sonrası 50 binin üzerinde vatandaşın tahliye edildiğini açıkladı.

Yerlikaya'nın açıklamasının devamı şöyle:

Bilecik’te 64 konut, 3 iş yeri ve 20 ahır;

İzmir’de 132 konut ve 1 iş yeri hasar gördü.

Bilecik ve İzmir illerimiz için ‘Genel Hayata Etkililik Kararı” alındı.

AFAD tarafından ilk etapta Bilecik Valiliğine 30 milyon TL, İzmir Valiliğine de 30 milyon TL olmak üzere toplam 60 milyon TL Acil Yardım Ödeneği gönderildi"

Yer: İzmir, Manisa, Hatay, Aydın, Muğla