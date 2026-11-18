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Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Yeni Mahalle'de 16 Kasım tarihinde meydana gelen olayda, sokakta park halinde bulunan bir otomobilin yanına gelen kapüşonlu şahıs, çevreyi kontrol ettikten sonra cebinden çıkardığı bıçakla aracın 4 lastiğine defalarca bıçak saplayarak zarar verdi. Saldırganın olay yerinden uzaklaşarak kaçmasının ardından durumu fark eden araç sahibi polis ekiplerine şikayette bulunurken, kapüşonlu şahsın lastikleri bıçakladığı anlar çevredeki güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için inceleme başlattı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Reyhanlı Editör : ERKUT ÇALIKOGLU Kaynak: İHLAS HABER AJANSIReyhanlı

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