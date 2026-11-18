NASA'nın 49 yıl önce uzaya gönderdiği Voyager 1, Dünya'dan 25,9 milyar kilometre uzaklaşarak insanlık tarihinde bir ilke imza attı. Türkiye saatiyle 13.16'da tarihi eşiği aşan uzay aracı, artık Dünya'dan gönderilen bir sinyalin ancak 24 saatte ulaşabildiği noktada bulunuyor. Voyager 1'in taşıdığı Altın Plak'ta ise Türkçe bir selamlama mesajı ve Türkiye'den bir kişinin fotoğrafı da yer alıyor

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NASA'nın 5 Eylül 1977'de uzaya fırlattığı Voyager 1, yaklaşık yarım asırlık yolculuğunda tarihi bir mesafeye ulaştı. İnsanlığın uzaya gönderdiği en uzak nesne olan araç, 18 Kasım 2026'da Dünya'dan bir ışık günü uzaklığa erişen ilk insan yapımı nesne oldu.

Saatte yaklaşık 61 bin kilometre hızla ilerleyen Voyager 1, Dünya'dan 25,9 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Voyager 1, 2012 yılında Güneş'in etkisiyle oluşan koruyucu bölge olan heliosferin dışına çıkarak yıldızlararası uzaya ulaşan ilk insan yapımı araç oldu.

NASA'nın hesaplamalarına göre tarihi eşik, Türkiye saatiyle 13.16.07'de aşıldı.

İnsanlık nefesini tuttu! Işık günü sınırı aşıldı: 26 milyar kilometre uzakta Türkçe mesajda neler var?

UZAYIN DERİNLİKLERİNDE TÜRKÇE MESAJ

Voyager 1'in taşıdığı en önemli nesnelerden biri, olası dünya dışı uygarlıklara insanlığı tanıtmak amacıyla hazırlanan Altın Plak.

Altın kaplama bakır diskte Dünya'dan sesler, müzikler, görüntüler ve Türkçe dahil 55 dilde selamlama mesajları bulunuyor.

İnsanlık nefesini tuttu! Işık günü sınırı aşıldı: 26 milyar kilometre uzakta Türkçe mesajda neler var?

Türkçe kayıtta, "Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız, sabah şerifleriniz hayır olsun." ifadeleri yer alıyor.

Mesajın amacı, uzay aracına bir gün ulaşabilecek olası zeki canlılara Dünya'daki dillerden ve kültürlerden örnekler sunmak.

İnsanlık nefesini tuttu! Işık günü sınırı aşıldı: 26 milyar kilometre uzakta Türkçe mesajda neler var?

ALTIN PLAK'TA TÜRKİYE'DEN BİR KİŞİNİN FOTOĞRAFI DA VAR

Altın Plak projesinin görsel tasarımında görev alan sanatçı John Lomberg, diskte kullanılan 116 görüntünün insan yaşamını anlatacak bir bütün olarak hazırlandığını söyledi.

Lomberg'in verdiği bilgilere göre, görüntülerden birinde Türkiye'den yaşlı bir adam bulunuyor.

İnsanlık nefesini tuttu! Işık günü sınırı aşıldı: 26 milyar kilometre uzakta Türkçe mesajda neler var?

Fotoğrafta adamın gözlükleri ve sigarasından yükselen duman görülüyor.

Lomberg, gözlüklerin insanın görme yeteneğini, sigara dumanının ise solunum ve hava hareketini anlatmak amacıyla değerlendirildiğini aktardı.

DÜNYA'DAN GÖNDERİLEN MESAJ 24 SAATTE ULAŞIYOR

Voyager 1'in ulaştığı mesafe, NASA ile uzay aracı arasındaki iletişimi de son derece uzun bir sürece dönüştürdü.

Dünya'dan gönderilen bir radyo sinyalinin araca ulaşması yaklaşık 24 saat sürüyor. Uzay aracından gönderilen yanıtın Dünya'ya ulaşması için de aynı sürenin geçmesi gerekiyor.

Böylece NASA mühendislerinin gönderdiği bir komutun yanıtını alması yaklaşık 48 saati buluyor.

Bu nedenle Voyager 1'in tarihi eşiği geçtikten sonra gönderdiği ilk sinyalin 19 Kasım'da Dünya'ya ulaşması bekleniyor.

JIMMY CARTER'DAN UZAYLILARA MESAJ

Voyager 1'in taşıdığı Altın Plak'ta dönemin ABD Başkanı Jimmy Carter'ın insanlığa ilişkin mesajı da bulunuyor.

Carter, 29 Temmuz 1977 tarihli açıklamasında, "Bu mesajı evrene gönderiyoruz. Medeniyetimizin büyük ölçüde değiştiği ve Dünya'nın yüzeyinin çok farklı hale gelmiş olabileceği, geleceğimizden bir milyar yıl sonrasına kadar varlığını sürdürmesi muhtemel." demişti.

Dünya dışı uygarlıkların Voyager ile karşılaşması ihtimaline de değinen Carter, "Bu, küçük ve uzak bir dünyadan gelen bir armağandır; seslerimizin, bilimimizin, görüntülerimizin, müziğimizin, düşüncelerimizin ve duygularımızın bir simgesidir." ifadelerini kullanmıştı.

Carter, mesajında insanlığın bir gün galaksideki diğer uygarlıklarla bir araya gelebilmesi umudunu da dile getirmişti.

NASA DÜNYAYA ÇAĞRI YAPTI

NASA, Voyager 1'in tarihi mesafeye ulaşmasını kutlamak amacıyla 17 Kasım'da dünya genelindeki insanları sembolik bir ışık etkinliğine davet etti.

Katılımcılardan telefonlarının ışıkları, el fenerleri veya bina aydınlatmalarıyla Voyager'ın çağrı işareti olan "VGR" harflerini Mors alfabesiyle göstermeleri istendi.

Etkinlik, insanlığın uzaydaki en uzak temsilcisine Dünya'dan gönderilen sembolik bir selam olarak düzenlendi.

49 YILDIR UZAYDA YOLCULUĞUNU SÜRDÜRÜYOR

Voyager 1, 1977'de Jüpiter ve Satürn'ü incelemek amacıyla uzaya gönderildi.

1979'da Jüpiter'in, 1980'de Satürn'ün yakınından geçen araç, gezegenler ve uyduları hakkında bilimsel veriler topladı.

1990 yılında yaklaşık 6 milyar kilometre uzaklıktan Dünya'yı görüntüleyerek "Soluk Mavi Nokta" adıyla bilinen tarihi fotoğrafı çekti.

2012 yılında Güneş'in oluşturduğu koruyucu plazma bölgesi olan heliosferin dışına çıkarak yıldızlararası uzaya ulaştı.

Voyager 1'in ikizi Voyager 2 de farklı bir güzergâhta yolculuğunu sürdürüyor. Voyager 2'nin bir ışık günü uzaklığa 2035 yılında ulaşması bekleniyor.

VOYAGER 1'İN ENERJİSİ TÜKENİYOR

NASA, yaklaşık yarım asırdır görev yapan Voyager 1'in enerji kaynaklarını korumak için bazı bilimsel cihazlarını kapatıyor.

Uzay aracının nükleer güç sisteminin sağladığı elektrik her yıl azalırken yalnızca iki bilimsel cihaz aktif olarak çalışmayı sürdürüyor.

NASA mühendisleri, Voyager 1'den birkaç yıl daha veri alabilmeyi hedefliyor.

Uzay aracının Dünya'dan bir ışık yılı uzaklığa ulaşması için ise yaklaşık 18 bin yıl daha yolculuk yapması gerekli.

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