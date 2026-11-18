Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) yatırım fonları üzerinden sandığın ve üyelerinin zarara uğratıldığı iddialarını reddetti. Tera Yatırım, Atlas Portföy, Astra Portföy ve Pardus üzerinden gerçekleştirilen işlemlere ilişkin rakamları kamuoyuyla paylaşan POLSAN, herhangi bir zarar oluşmadığını duyurdu. Yapılan açıklamada, tartışmalara konu olan ELZ fonundan 10 milyon 145 bin lira kârla çıkıldığı belirtildi. Ancak Pardus'taki yatırımın henüz geri alınamadığı ifade edildi.

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Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale'nin iddialarıyla gündeme gelen yatırım fonları ve sandık kaynaklarının kullanımıyla ilgili iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Sandığın internet sitesinden yayımlanan açıklamada, üyelerin birikimlerinin yalnızca muhafaza edilmediği, bu kaynakların değerlendirilerek sürdürülebilir gelir sağlanmasının da kurumun sorumlulukları arasında bulunduğu vurgulandı.

POLSAN, yatırım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından yetkilendirilen portföy yönetim şirketleri aracılığıyla gerçekleştirildiğini belirterek, sandığın veya mensuplarının zarara uğratıldığı iddialarını yalanladı.

TERA YATIRIM İDDİASINA CEVAP: 103 BİN 800 LİRALIK TEK İŞLEM

Açıklamada, Tera Yatırım üzerinden 28 Ağustos 2023 tarihinde yalnızca 103 bin 800 liralık işlem yapıldığı bildirildi.

Söz konusu tutarın aynı gün POLSAN'a iade edildiği, işlem sonucunda herhangi bir gelir veya maliyet oluşmadığı belirtildi.

POLSAN, bu tarihten sonra Tera Yatırım ile başka bir işlem gerçekleştirilmediğini açıkladı.

ATLAS PORTFÖY'DEN 57,9 MİLYON LİRA NET KÂR

Atlas Portföy nezdinde 3 Ocak 2022'de açılan 26 milyon 425 bin 562 liralık bakiyenin, 31 Ocak 2024 itibarıyla 90 milyon 824 bin 270 liraya ulaştığı ifade edildi.

POLSAN, söz konusu yatırımdan 57 milyon 958 bin 837 lira net kâr elde edildiğini, bu tarihten sonra Atlas Portföy ile işlem yapılmadığını bildirdi.

TARTIŞMALI ELZ FONU İÇİN 14,3 MİLYON LİRALIK ALIM

Özlale'nin iddialarıyla gündeme gelen ELZ kodlu yatırım fonuna ilişkin işlemlere de açıklık getirildi.

POLSAN, Astra Portföy Yönetimi A.Ş. ile imzalanan sözleşme kapsamında şirkete toplam 152 milyon 935 bin lira aktarıldığını duyurdu.

Astra Portföy'ün, kendisine tanınan yetki çerçevesinde 20 Ekim'de 14 milyon 300 bin liralık ELZ-Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu alımı gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada, bu işlem için POLSAN'ın ayrıca bir yönetim kararı veya talimatının bulunmadığı vurgulandı.

11 Kasım'da portföyden tamamen çıkıldığını bildiren POLSAN, toplam 163 milyon 81 bin lira tahsil edildiğini ve 10 milyon 145 bin lira kâr elde edildiğini açıkladı.

POLSAN, yatırım fonlarındaki tutarları kalem kalem açıkladı

PARDUS FONUNDA GERİ ÖDEME BEKLENİYOR

POLSAN, Pardus Portföy Yönetim Şirketine ait AC1-Pardus Kısa Vadeli Katılım Serbest Fonu'na ilişkin bilgileri de paylaştı.

8 Ocak 2025'te 19 milyon 999 bin 773 liraya alınan fonun, 19 milyon 850 bin liralık kârla birlikte toplam değerinin 39 milyon 849 bin 914 liraya ulaştığı belirtildi.

Ancak söz konusu fonun geri ödemesinin henüz gerçekleşmediği bildirildi.

POLSAN, SPK'nın 17 Eylül'deki kararıyla olağan tasfiye kapsamına alınan portföy yönetim şirketinin faaliyetlerini sürdürdüğünü, fonun yeniden alım satıma açılması için ilgili kuruma başvuru yapıldığını açıkladı.

Fonun geri ödeme sürecinin takip edildiği ifade edildi.

"İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

POLSAN, bağlı şirketlerinden Ankara Anonim Türk Sigorta Şirketinin, 7596 sayılı Kanun kapsamında tasfiyesine karar verilen fonlarda herhangi bir finansal yatırımının bulunmadığını da bildirdi.

Açıklamanın sonunda, polislerin birikimlerinin siyasi tartışmalara konu edilmemesi gerektiği vurgulanarak şu ifadelere yer verildi:

"Sandığımızın veya mensuplarımızın zarara uğradığı iddiaları hiçbir şekilde gerçeği yansıtmamaktadır."

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: ANADOLU AJANSI

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