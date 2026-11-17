İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi, Yeni Partili Ümit Özlale'nin Polis Bakım ve Yardım Sandığı (POLSAN) varlıklarına ilişkin vekaletin fon soruşturmasında tasfiye edilen Tera’ya verildiği iddiası hakkında konuştu. Çiftçi, Özlale'nin iddiasını yalanladı, söz konusu fonda zarar bulunmadığına dikkat çekti.

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Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, fon soruşturmasına ilişkin iddialarını sürdürdü.

Özlale, Tera Yatırım'a Polis Bakım ve Yardım Sandığı'nın (POLSAN) işlemlerini yapma yetkisi verildiğini iddia etti.

"157 bin polisimizin birikimini yönetenlere üç sorumuz var. Tera’ya işlem yetkisini kim verdi? Elimizdeki bilgiye göre POLSAN’ın varlıkları VakıfBank’ta saklanırken bu varlıklar üzerinde işlem yapması için Tera’ya vekâlet verildi. Bu yetki hangi kurul kararıyla verildi? Tera bu yetkiyle hangi işlemleri yaptı?" sorularını dile getiren Özlale, söz konusu yatırım büyüklüğünün 15 milyar 270 milyon TL olduğunu savundu.

Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale

Soruşturma sonrası değer kaybeden bir hisseye yatırım yapıldığını belirten Özlale "Talebimiz net: Bizler polisimizin birikimlerinin hangi kurumlarda, hangi yetkilerle ve hangi riskler altında yönetildiğinin açıklanmasını istiyoruz" dedi.

Söz konusu iddialar bakanlığının 2027 yılı bütçesinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerinde, İçişleri Bakanı Sayın Mustafa Çiftçi tarafından yalanlandı.

Bakan Çiftçi, POLSAN'ın aktif varlık büyüklüğünün yaklaşık 80 milyar lira civarında olduğunu, bunun fonlarda değerlendirilen kısmının 1 milyar lira civarında olduğunu söyledi.

Bakan Mustafa Çiftçi'den, Ümit Özlale'nin POLSAN iddiasına yalanlama

"ZARAR YOK, İHMAL VARSA GEREKLİ İŞLEMİ YAPACAĞIM"

Çiftçi, komisyondaki konuşmasında şunları söyledi:

Ümit Özlale'nin vermiş olduğu bilgiler gerçeği yansıtmıyor. Biz bununla ilgili o otuz dakikalık süre içerisinde ayrıntılı bir şekilde açıklama yapacağız. Bütün POLSAN tarafından, Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı tarafından yatırılan fonlarla ilgili detaylı bir açıklama olacak. Bunu paylaşacağım sizlerle. Biz burada POLSAN'ın, Polis Yardımlaşma Ve Bakım Sandığı'nın polislerden kesilen paraların birer emanet olduğunu değerlendiriyoruz. Bunlar bize emanet şu anda POLSAN'ın fon büyüklüğü yaklaşık 80 milyar lira civarında. Bu fonlarda değerlendirilen kısım 1 milyar lirasını teşkil ediyor. Yani seksende birlik. Bu detaylı açıklamalar içerisinde mutlaka yer alacak. Bunların hepsini detaylı bir şekilde vereceğim. Eğer bunların içerisinde ihmali, kusuru olan personelimiz de varsa onunla da ilgili zaten işlemi başlattık. Herhangi bir ihmali kusuru olan -Polis Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın bir zararı varsa ki zararı yok- Bir ihmali varsa personelden kaynaklanan bir durum varsa onunla da ilgili gerekli işlemleri yapacağımızı ifade etmek istiyorum.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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