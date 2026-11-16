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Ümit Özlale'nin fon iddialarına Çiğdem Karaaslan'dan yalanlama

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Ümit Özlale'nin fon iddialarına Çiğdem Karaaslan'dan yalanlama
Başlık ResmiÜmit Özlale'nin fon iddialarına Çiğdem Karaaslan'dan yalanlama

AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan, Yeni Partili Ümit Özlale'nin fon soruşturmasına ilişkin iddialarını yalanladı. Karaaslan, şahsının ve ailesinin söz konusu fonlarda işlemi bulunmadığını bildirdi.

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Yeni Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, gündemdeki fon soruşturmasına ilişkin Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Özlale, AK Parti Samsun Milletvekili Çiğdem Karaaslan'a yönelik “Sayın Karaaslan, eşinizin ve kardeşinizin işlemleri hakkında herhangi bir kamu görevlisi ile siyasetçi ile veya denetim makamıyla görüştünüz mü? Siyasi konumunuzun referans olarak kullanıp kullanılmadığını araştırdınız mı?" iddiasını dile getirdi.

Özlale, önümüzdeki süreçte yeni isimleri kamuoyuna duyuracaklarını ileri sürdü.

AK Partili Karaaslan ise Özlale'ye sosyal medya hesabı üzerinden cevap verdi.

"Çok net ifade edeceğim, benim ve ailemin gündemdeki fonlarda herhangi bir hesabı veya işlemi asla yoktur" ifadesini kullanan Karaaslan, Özlale'nin yine itibar suikastına, haysiyet cellatlığına giriştiğini belirterek şunları kayda geçti:

"2022 yılında dolaşıma sokulan ve hiçbir sonuca ulaşmayan bu iftiraların yeniden gündeme getirilmesi kendileri açısından utanç vericidir. Kirli siyasetlerine asla izin vermeyeceğimizden ve yine 78 kentsel dönüşüm projesi gibi akla hayale gelmeyecek yalanların hepsinin hukuk önünde daha önce yaptığım gibi hesabını soracağımdan kimsenin şüphesi olmasın."

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Taner Yıldız
GÜNDEM

Taner Yıldız'dan fon iddialarına dava
Editör : DOĞUKAN AKGÜN | Kaynak: ANADOLU AJANSI
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