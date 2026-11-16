Taner Yıldız'dan fon iddialarına dava

Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hakkında ortaya atılan fon iddialarına ilişkin hukuki adım attı. Yıldız, iddiaları ortaya atanlar hakkında 500 bin TL talepli tazminat davası açtı.

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Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız hakkında, sermaye piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yürütülen fon soruşturması ilişkin bazı iddialar ortaya atılmıştı.

Adının 555 milyon TL'lik fon işlemleri ve 144 milyon 500 bin TL'lik kazanç iddialarıyla anılmasının ardından kamuoyuna açıklama yapan Yıldız, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

Yıldız, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Adımın kullanılarak ortaya atılan, herhangi bir somut bilgiye, belgeye ve gerçeğe dayanmayan iddialar, bütünüyle gerçek dışıdır, yalandır, iftiradır. İddia sahiplerinden iddialarını, somut ve doğrulanabilir belgelerle ortaya koyamadıkları için haberlerini derhal düzeltmeleri ve kamuoyundan açıkça özür dilemeleri beklenmektedir. Aksi hâlde, kişilik haklarımın korunması kapsamında tüm hukuki ve yasal haklarımın tamamının tazminatlar dahil sonuna kadar kullanılacağımı, gerekli hukuki süreçlerin başlatılacağımı kamuoyunun bilgilerine sunarım.”

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Yıldız, bugün de söz konusu iddialara ilişkin resmen harekete geçti. Eski bakanın avukatı Mehmet Savruk, müvekkiline yönelik "fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL kazanç sağladığı" yönünde çeşitli iddialar dolayısıyla 500 bin TL manevi tazminat talepli dava açıldığını ve suç duyurusunda bulunulduğunu kaydetti.

"Fon işlemleri kapsamında 555 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu ve 144,5 milyon TL Kazanç sağladığı" yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını ifadde eden Savruk, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Söz konusu iddialar tamamen gerçek dışı olup, herhangi bir somut bilgi ve belgeye dayanmamaktadır. Doğruluğu konusunda hiçbir delil, bilgi ve belge de bulunmayan bu yöndeki asılsız iddialar, kamuoyunda haksız bir olgu oluşmasına ve müvekkilimin kişilik haklarının büyük ölçüde zedelenmesine sebep olmuştur. Müvekkilime yöneltilen iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguluyor, müvekkilime yönelik hakaret ve iftiralarda bulunan müfteriler hakkında hukuki mücadelemizi sonuna kadar kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyunun bilgisine saygı ile sunuyorum."

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : DOĞUKAN AKGÜN Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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