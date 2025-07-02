47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı?
Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla beraber ormanları korumak adına belli başlı önlemler alınmaktadır. Orman yangınlarının önüne geçmek için 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yeşil vatanı korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında, hangi illerde ormanlara girişin yasaklandığı da merak konusu oldu. İşte Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde girişleri yasak olan o ormanlar...
Sıcak havaların etkisini göstermesiyle ormanlık alanlar koruma altına alınmaya başlandı. Genel olarak dikkatsizlik nedeniyle çıkan yangınların önüne geçmek için toplamda 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı.
Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 ilde ormanlara girilemiyor. İşte, ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler...
HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAK?
Orman Yangınları Mücadele Komisyonları tarafından alınan karara göre, hava sıcaklıklarının artması sebebiyle bazı önlemler aldığını duyurdu.
Toplantıda, ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda 47 ilde ormanlara girişin yasaklanmasına karar verildi.
Ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler şöyle:
KARADENİZ BÖLGESİ
Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim
Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım
Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim
Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim
Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim
Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim
Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim
Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül
Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül
Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim
MARMARA BÖLGESİ
Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim
Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım
Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül
Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım
Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül
Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim
Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim
Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim
İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim
Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim
EGE BÖLGESİ
Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim
Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim
Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim
İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim
Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim
Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim
Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim
Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim
AKDENİZ BÖLGESİ
Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim
Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül
Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım
Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım
Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim
Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim
Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim
Adana: 23 Haziran - 31 Ekim
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım
Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim
Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ
Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim
Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül
İÇ ANADOLU BÖLGESİ
Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim
Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim
Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim
Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül
Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül