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47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla beraber ormanları korumak adına belli başlı önlemler alınmaktadır. Orman yangınlarının önüne geçmek için 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yeşil vatanı korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında, hangi illerde ormanlara girişin yasaklandığı da merak konusu oldu. İşte Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde girişleri yasak olan o ormanlar...

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle ormanlık alanlar koruma altına alınmaya başlandı. Genel olarak dikkatsizlik nedeniyle çıkan yangınların önüne geçmek için toplamda 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı.

Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 ilde ormanlara girilemiyor. İşte, ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler...

47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? - 1. Resim

HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAK?

Orman Yangınları Mücadele Komisyonları tarafından alınan karara göre, hava sıcaklıklarının artması sebebiyle bazı önlemler aldığını duyurdu.

Toplantıda, ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda 47 ilde ormanlara girişin yasaklanmasına karar verildi.

Ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler şöyle:

47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? - 2. Resim

KARADENİZ BÖLGESİ

Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim

Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım

Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim

Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim

Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim

Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim

Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim

Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül

Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül

Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim

47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? - 3. Resim

MARMARA BÖLGESİ

Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim

Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım

Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül

Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım

Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül

Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim

Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim

Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim

İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim

Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim

47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? - 4. Resim

EGE BÖLGESİ

Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim

Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim

Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim

İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim

Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim

Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim

Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim

Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim

47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı? - 5. Resim

AKDENİZ BÖLGESİ

Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim

Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül

Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım

Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım

Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim

Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim

Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim

Adana: 23 Haziran - 31 Ekim

GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım

Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim

Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül

DOĞU ANADOLU BÖLGESİ

Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim

Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül

İÇ ANADOLU BÖLGESİ

Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim

Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim

Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim

Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül

Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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