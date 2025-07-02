47 ilde yangın tehlikesine karşı tedbir alındı! Hangi illerde ormanlara girişler yasaklandı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi 2 Temmuz 2025 08:00 - Güncelleme: 2 Temmuz 2025 09:04 - Güncelleme:

Yaz aylarında sıcaklıkların artmasıyla beraber ormanları korumak adına belli başlı önlemler alınmaktadır. Orman yangınlarının önüne geçmek için 47 ilde ormanlık alanlara girişler yasaklandı. Yeşil vatanı korumak amacıyla alınan önlemler kapsamında, hangi illerde ormanlara girişin yasaklandığı da merak konusu oldu. İşte Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Ege bölgelerinde girişleri yasak olan o ormanlar...

Sıcak havaların etkisini göstermesiyle ormanlık alanlar koruma altına alınmaya başlandı. Genel olarak dikkatsizlik nedeniyle çıkan yangınların önüne geçmek için toplamda 47 ilde ormanlara giriş yasaklandı. Karadeniz'de 11, Marmara'da 10, Ege'de 8, Akdeniz'de 8, Güneydoğu'da 3, Doğu Anadolu'da 2, İç Anadolu'da 5 ilde ormanlara girilemiyor. İşte, ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler... HANGİ İLLERDE ORMANLARA GİRİŞ YASAK? Orman Yangınları Mücadele Komisyonları tarafından alınan karara göre, hava sıcaklıklarının artması sebebiyle bazı önlemler aldığını duyurdu. Toplantıda, ekiplerinin koordinasyonu ve görev dağılımı, hava ve kara araçlarının kullanımı, yangın bölgesindeki yerleşim yerlerinin ve insanların tahliyesi ile güvenliği, kamu kurumları, belediyeler, sivil toplum kuruluşları ve halkla işbirliği içinde çalışılması gibi konular masaya yatırıldı. Toplantıda 47 ilde ormanlara girişin yasaklanmasına karar verildi. Ormanlara girişlerin yasak olduğu yerler şöyle: KARADENİZ BÖLGESİ Sinop: 1 Haziran - 31 Ekim Bayburt: 1 Haziran - 30 Kasım Karabük: 2 Haziran - 31 Ekim Çorum: 15 Haziran - 31 Ekim Samsun: 19 Haziran - 30 Ekim Amasya: 1 Temmuz - 30 Ekim Tokat: 1 Temmuz - 30 Ekim Zonguldak: 1 Temmuz - 30 Eylül Bartın: 1 Temmuz - 30 Eylül Bolu: 1 Temmuz - 30 Eylül Kastamonu: 1 Temmuz - 30 Ekim MARMARA BÖLGESİ Kırklareli: 8 Mayıs - 31 Ekim Kocaeli: 15 Mayıs - 1 Kasım Balıkesir: 15 Haziran - 30 Eylül Sakarya: 1 Haziran - 1 Kasım Çanakkale: 1 Haziran - 30 Eylül Yalova: 1 Haziran - 31 Ekim Bilecik: 5 Haziran - 1 Ekim Tekirdağ: 15 Haziran - 15 Ekim İstanbul: 23 Haziran - 15 Ekim Edirne: 27 Haziran - 15 Ekim EGE BÖLGESİ Kütahya: 15 Mayıs - 31 Ekim Denizli: 1 Haziran - 31 Ekim Uşak: 1 Haziran - 1 Ekim İzmir: 1 Haziran - 31 Ekim Manisa: 1 Haziran - 31 Ekim Aydın: 1 Haziran - 31 Ekim Afyonkarahisar: 15 Haziran - 15 Ekim Muğla: 25 Haziran - 31 Ekim AKDENİZ BÖLGESİ Antalya: 1 Mayıs - 31 Ekim Hatay: 15 Mayıs - 15 Eylül Burdur: 1 Haziran - 1 Kasım Isparta: 1 Haziran - 15 Kasım Osmaniye: 1 Haziran - 31 Ekim Kahramanmaraş: 1 Haziran - 31 Ekim Mersin: 1 Haziran - 15 Ekim Adana: 23 Haziran - 31 Ekim GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ Kilis: 1 Haziran - 30 Kasım Şanlıurfa: 1 Haziran - 31 Ekim Gaziantep: 24 Haziran - 30 Eylül DOĞU ANADOLU BÖLGESİ Bingöl: 15 Haziran - 1 Ekim Erzincan: 15 Temmuz - 15 Eylül İÇ ANADOLU BÖLGESİ Çankırı: 1 Haziran - 31 Ekim Kırıkkale: 1 Haziran - 31 Ekim Yozgat: 1 Haziran - 31 Ekim Ankara: 10 Haziran - 30 Eylül Eskişehir: 15 Haziran - 30 Eylül İlgili Haber Ülke felaketi yaşadı! Kağıt fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Sevcan Girgin