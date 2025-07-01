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Ülke felaketi yaşadı! Kağıt fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Ülke felaketi yaşadı! Kağıt fabrikasında yangın çıktı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tayland’ın Saraburi eyaletinde bir kağıt fabrikasında çıkan yangında 8 kişi hayatını kaybetti, 26 kişi yaralandı. Yangında iki kişinin ise kayıp olduğu bildirildi.

Tayland’ın başkenti Bangkok’un yaklaşık yüz kilometre kuzeyinde bulunan Saraburi eyaletindeki sanayi bölgesinde yaklaşık 100 çalışanın bulunduğu kağıt fabrikasında yangın çıktı.

8 KİŞİ CAN VERDİ

Fabrikanın zemin katındaki kağıt ham maddelerinin depolandığı bölümde dün yerel saatle 11.50 sıralarında başlayan yangında 8 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Yetkililer, 2 kişinin hala kayıp olduğunu bildirdi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ KATLARDA BULUNAN OFİS ÇALIŞANLARI İÇERİDE MAHSUR KALDI

İlk belirlemelere göre, üretim hattında görev yapan işçilerin büyük bölümü binadan zamanında tahliye edildi, ancak ikinci ve üçüncü katlarda bulunan ofis çalışanları içeride mahsur kaldı. Yangına, olay yerine sevk edilen onlarca itfaiye aracıyla müdahale edilirken, alevler, içerideki yanıcı ve patlayıcı malzemeler nedeniyle yaklaşık 24 saat içinde kontrol altına alınabildi. Yangın sonrası, 3 binadan oluşan fabrikanın büyük bölümü kullanılamaz hale geldi.

Bugün olay yerinde inceleme yapan Saraburi Valisi Bancha Chaowarin, yangına müdahalenin fabrikada bulunan patlayıcı ham maddeler nedeniyle güçlükle gerçekleştirildiğini belirtirken, yangının çıkış nedenine ilişkin teknik incelemelerin sürdüğünü ifade etti. Öte yandan fabrika yönetimi tarafından yapılan açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve yaralı çalışanlara gerekli tüm yardım ve tazminatın sağlanacağı bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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