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Alevler bu kez Bilecik'ten yükseldi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İzmir, Manisa ve Hatay'da çıkan yangınlara bir yenisi daha eklendi. Bilecik'te henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan orman yangınına müdahale ediliyor. Bilecik'te Kuyubaşı köyü tedbir amaçlı tahliye edildi

Türkiye'nin ciğerleri alev alev yanıyor! Yüksek sıcaklıkların yanı sıra ihmaller zincirleri ve sabotajların neden olduğu yangınlar nedeniyle ormanlarımızda hayat kül oluyor. Alevler bu kez Bilecik'ten yükseldi.

Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde bir orman yangını daha başladı. Yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile müdahale ediliyor.

Alevler bu kez Bilecik'ten yükseldi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - 1. Resim

SAKARYA'DAKİ YANGIN 9 KÖYE SIÇRAMIŞTI

Sakarya'nın Taraklı ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle Bilecik'in Gölpazarı ilçesine bağlı 9 köyü etkisi altına almıştı. 3 gündür havadan ve karadan binlerce kişinin canla başla çalışarak kontrol altına almaya çalıştığı alevler, pazar sabahı yağan yağmurun etkisiyle kısmen kontrol altına alınmıştı.

Alevler bu kez Bilecik'ten yükseldi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - 2. Resim

ALEVLER BİLECİK-İSTANBUL KARAYOLUNU GEÇTİ

Daha bu bölgenin yaraları sarılmadan Bilecik'in Vezirhan beldesine bağlı Zobran köyünde bir orman yangını daha başladı. Alevler rüzgarın etkisiyle hızla Bilecik-İstanbul karayolunu geçerek, 1. OSB altına kadar ilerledi.

Ekipler, yangına 3 helikopter, 1 İHA, 30 arasöz, 37 iş ve hizmet aracı ile söndürmek için mücadele veriliyor.

Alevler bu kez Bilecik'ten yükseldi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - 3. Resim

ALEVLER KENT MERKEZİNE DOĞRU İLERLİYOR

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, çalışmaları yerinde takip ederek, söndürme ve güvenlik tedbirlerinin koordinasyonunu sağlarken, dumanlar kent merkezine kadar geldi.

Alevler bu kez Bilecik'ten yükseldi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - 4. Resim

ALEVLERİN ÖRENKÖY'E ULAŞMAMASI İÇİN CANLA BAŞLA ÇALIŞIYORLAR

Ekipler alevlerin Örenköy'e ulaşmaması için büyük mücadele veriyor. Köylüler alevlerin önünü kesmek için iş makineleri ile ekili alanları temizlerken, orman işçileri de sık orman alanlarında ağaçları keserek yangının büyümesi engellemeye çalışıyor.

Bölgede çok sayıda besihane olması vatandaşları tedirgin ederken, büyük ve küçükbaş hayvanların tahliye edileceği öğrenildi.

Alevler bu kez Bilecik'ten yükseldi! Ormanlık alanda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor - 5. Resim

KUYUBAŞI KÖYÜ TEDBİR AMAÇLI TAHLİYE EDİLDİ

Bilecik'te öğleden sonra başlayan orman yangını rüzgarın etkisiyle hızla yayılırken, Kuyubaşı köyü tedbir amaçlı boşaltıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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