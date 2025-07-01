İzmir, Manisa, Hatay... Dumanlar gökyüzünü sardı: Türkiye yangınlarla mücadele ediyor!

Türkiye günlerdir yangınlarla mücadele ediyor. İzmir, Manisa ve Hatay alevlere teslim oldu. Menderes'teki yangının enerjisi düşürüldü, Seferihisar'daki yangında ise üçüncü güne girildi. Hatay'a ise 1800 kişi tahliye edildi. İşte dakika dakika yaşananlar.

Canlı Anlatım Özeti 1800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

MANİSA'DAKİ YANGINLARDA SON DURUM

HATAY KÜLE DÖNDÜ

HAVA VE KARA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

ŞEHRİ DUMAN KAPLADI

HATAY 22 SAATTİR YANIYOR

ALEVLER SALİHLİ'DE

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI

HATAY'DA 200 HANE BOŞALTILDI

ÇOK SAYIDA MAHALLE VE KÖY TAHLİYE EDİLDİ

01.07.2025 10:13

1800 KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Edinilen son bilgiye göre Hatay'da 1800 kişi yangından dolayı tahliye edildi. İzmir'de ise Menderes'te yangının enerjisinin düşürüldüğü öğrenildi.

Seferihisar ve 2 noktada ise alevlere müdahale sürüyor.

01.07.2025 10:00

MANİSA'DAKİ YANGINLARDA SON DURUM

Akhisar ilçesinde 28 Haziran'da başlayan orman yangınının 4. gününde ekiplerin alevleri kontrol altına alma mücadelesi sürüyor.

Sabaha kadar gece görüşlü 2 helikopterin müdahale ettiği Akhisar yangınında, sabah saatlerinde 2 uçak ve 7 helikopter de çalışmalara katıldı.

Ahmetli ilçesinde de dün çıkan ve rüzgarın etkisiyle yerleşim yerlerine kadar ulaşan yangına müdahale devam ediyor. Sabah saatlerinde 5 uçak ve 7 helikopter alevlerle mücadele çalışmalarına destek vermeye başladı.

Kula ilçesinde ise dün akşam saatlerinde çıkan yangına kara ekiplerine 7 helikopter destek olmaya başladı.

Ekiplerin 3 ilçedeki yargını söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

01.07.2025 09:41

HATAY KÜLE DÖNDÜ

Hatay'ın Karaali Mahallesi'nde dün çıkan ve şiddetli rüzgarın etkisiyle Oğlakören ile Üçgedik mahallelerine sıçrayan orman yangını sürüyor.

Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları havadan ve karadan devam ediyor.

Yangının etkili olduğu 3 mahallede zarar gören alanlar dronla görüntülendi. Görüntülerde, yanan alanların yerleşim yerlerine yakınlığı ve alandaki birçok ağacın küle dönmesi yer alıyor.

01.07.2025 08:48

HAVA VE KARA MÜDAHALESİ SÜRÜYOR

Bakan Yumaklı, İzmir, Manisa ve Hatay’daki orman yangınlarına karşı, hava ve kara ekiplerimizle alevlere müdahalenin sürdüğünü açıkladı.

01.07.2025 08:27

ŞEHRİ DUMAN KAPLADI

Antakya ilçesine bağlı Karaali Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı.

Yangının etkili olduğu bölge havadan görüntülendi. Saatlerdir etkisini hissettiren yangında şehri kaplayan duman tabakasıysa dikkat çekti.

01.07.2025 08:16

HATAY 22 SAATTİR YANIYOR

Hatay'da 22. saatinde ilerlemeye devam eden yangın rüzgarın hızını kaybetmesiyle yavaşlasa da ekiplerin karadan ve havadan müdahalesi devam ediyor.

Öte yandan alevlerin etkili olduğu bölgede nüfusun yaklaşık 3 bin olduğu, 200 hane bin 800 kişiye yakın vatandaşın yangın nedeniyle tahliye edildiği öğrenildi. Ekiplerin eş güdümlü çalışmasıyla hayvanların tahliyesi yakın çevredeki ahırlara yapıldı.

01.07.2025 01:39

ALEVLER SALİHLİ'DE

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde çöplük alanda çıkan ve rüzgarın da etkisiyle ormana sıçrayan yangın ise Salihli'ye ulaştı. Yangın nedeniyle Salihli'de 2 mahalle tedbir amaçlı tahliye edildi.

Yangın şiddetli rüzgarın da etkisiyle akşam saatlerinde Salihli'nin Çaypınar ve Mersindere mahallerine kadar ulaştı. Yangının her iki mahalleyi tehdit etmesi üzerine vatandaşlar güvenli bölgelere nakledilirken büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kamyonlarla Salihli Hayvan Pazarı'na taşındı.

01.07.2025 01:37

MANİSA'DAKİ ORMAN YANGINI

Manisa'nın Kula ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın rüzgarın da etkisiyle yayıldı.

Havanın kararmasıyla birlikte hava müdahalesi sona ererken, çalışmalar karadan yoğun şekilde devam ediyor. Encekler Mahallesi'ne bağlı 30 haneli Çomaklı Mahallesi'nde vatandaşlar tedbir amaçlı olarak tahliye edildi.

Yangına, 20 arazöz, 3 helikopter, itfaiye ekipleri ile 7 dozer, 100 personel ve mahalle sakinleri müdahale ediyor.

01.07.2025 00:08

HATAY'DA 200 HANE BOŞALTILDI

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, bölgede kuvvetli rüzgarın etkisiyle yer yer yön değiştiren alevler dolayısıyla 200 hanenin evlerinden tahliye edildiğini söyleyerek herhangi bir can kaybının olmadığını söyledi.

30.06.2025 23:44

ÇOK SAYIDA MAHALLE VE KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada Manisa'nın Akhisar, Kula ve Ahmetli ilçeleri ile İzmir'in Seferihisar ve Menderes ilçeleri ile Hatay'daki yangınların devam ettiğini belirtti.

Yumaklı, İzmir'deki yangınlar nedeniyle bazı yerleşim yerlerinin tedbiren tahliye edildiğini bildirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Seferihisar ve Menderes'te gün içerisinde 4 uçak, 14 helikopter, 106 arazöz, 100'lerce iş makinesi, sair kurumların araçlarıyla hep birlikte mücadele yapmaya devam ettik. Gece olduğu için kara unsurları daha çok devreye girmiş oldu. 5 köy ve 2 mahalle tedbiren tahliye edildi"

Hatay'ın Antakya ilçesindeki orman yangınında da sonuç almaya yakınken kararsız ve sert rüzgarların mücadeleyi uzattığını ifade eden Yumaklı, "Umuyorum ki sabaha kadar eğer hava şartlarının farklı bir hususu olmazsa sonuç alacağız." dedi.

Yer: İzmir, Manisa, Hatay