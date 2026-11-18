Antalya elektrik kesintisi 19, 20, 21 Kasım 2026 programında bakım ve şebeke çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı kesintiler yer alıyor. Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat ve Serik başta olmak üzere bazı mahallelerde elektrik kesintileri uygulanacak. Vatandaşlar, elektriklerin ne zaman geleceğini ve kesintilerden etkilenecek bölgeleri araştırıyor.

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Antalya'da 19, 20 ve 21 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek planlı elektrik kesintilerinin saatleri ve etkilenen mahalleler belli oldu. Akdeniz Elektrik Dağıtım AŞ (AEDAŞ) tarafından paylaşılan programda Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik, Aksu, Döşemealtı, Kemer, Kumluca, Finike, Gazipaşa, Demre, Kaş, Korkuteli, Elmalı, Gündoğmuş ve İbradı ilçelerine ait kesinti kayıtları bulunuyor. İşte Antalya elektrik kesintisi programı ve ilçe ilçe ayrıntılar...

ANTALYA ELEKTRİK KESİNTİSİ 19-20-21 KASIM

ALANYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. ŞİFALAR bölgelerinde 19/11/2026 08:30:00 - 19/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ GÜLLER PINARI 75. YIL,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. KİRİŞ Sk.,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. MOLLA OSMAN Cd,MERKEZ GÜLLER PINARI MÜLAZIMLAR bölgelerinde 19/11/2026 08:30:00 - 19/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ GÜLLER PINARI Mah. KAPTANER Sk.,MERKEZ GÜLLER PINARI ÇEVİKLER bölgelerinde 19/11/2026 08:30:00 - 19/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KONAKLI Mah. CÖMERT Cd,MERKEZ PAYALLAR Mah. 14119 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KONAKLI Mah. 317 Sk.,MERKEZ KONAKLI Mah. 318 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ ÇARŞI İSKELE bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ KONAKLI 23,MERKEZ KONAKLI ISTIKLAL CD.,MERKEZ KONAKLI Mah. 23 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-20 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ SUGÖZÜ 1021,MERKEZ SUGÖZÜ AYDOĞAN,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. 610 Cd,MERKEZ SUGÖZÜ Mah. ÖZDEMİR Sk.,MERKEZ ÇIPLAKLI 3002 bölgelerinde 20/11/2026 08:30:00 - 20/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-21 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 136 NOLU Sk.,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. KERVAN SARAY Cd bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 144 NOLU bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:00:00 - 11:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 200 NOLU,MERKEZ MAHMUTLAR Mah. 201 NOLU Sk. bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 11:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

DEMRE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ BEYMELEK AŞIRI,MERKEZ BEYMELEK Mah. AYŞE KARATOP ÇIKMAZI,MERKEZ BEYMELEK Mah. AŞIRI Sk.,MERKEZ BEYMELEK YUKARI BEYMELEK bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DEMRE,MERKEZ KÖŞKERLER Mah. MAZILCA-,MERKEZ KÖŞKERLER Mah. ÇAYBAŞI/1 bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

AKSEKİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,İBRADI,MERKEZ ORMANA DEMİRCİLER,MERKEZ ORMANA HAYAT GÖZ,MERKEZ ORMANA Mah. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

AKSU ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KARAÖZ,KARAÖZ KARAÖZ,KÖSELER KARAÖZ Mah.,MERKEZ KARAÖZ,MERKEZ KARAÖZ Mah.,ORTAKÖY ORTAKÖY;BURDUR,BUCAK,KARGI KÖYÜ MERKEZ Mah.,KARGI KÖYÜ TAŞDİBİ Mah.,KARGI KÖYÜ ÇOBANLAR Mah.,KARGI Köyü MERKEZ,KARGI Köyü TAŞDİBİ Mah. bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,AKSU,KARAÖZ,KARAÖZ KARAÖZ KARAÖZ,KÖSELER KARAÖZ Mah.,MERKEZ KARAÖZ,MERKEZ KARAÖZ Mah. bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

DÖŞEMEALTI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 10:00:00 - 13:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YEŞİLBAYIR 5599,MERKEZ YEŞİLBAYIR 5611,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5609 Sk.,MERKEZ YEŞİLBAYIR Mah. 5610 Sk.;ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ DUACI 9152,MERKEZ DUACI 9154,MERKEZ DUACI Mah. 9152 Sk.,MERKEZ DUACI Mah. 9154 Sk. bölgelerinde 19/11/2026 10:00:00 - 19/11/2026 13:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,DÖŞEMEALTI,MERKEZ YENİKÖY 431,MERKEZ YENİKÖY Mah. 431 Sk.,MERKEZ YENİKÖY Mah. 433 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

ELMALI ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ELMALI,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. DEĞİRMEN Sk.,MERKEZ ÇAYBAŞI Mah. DEĞİRMEN/1 bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

FİNİKE ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ DAĞBAĞ,MERKEZ DAĞBAĞ Mah.,MERKEZ GÜNÇALI,MERKEZ YAZIR,MERKEZ YEŞİLKÖY,MERKEZ ÇAMLIBEL MERKEZ,MERKEZ ÇAMLIBEL Mah. MERKEZ Sk. bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,FİNİKE,MERKEZ ARİF AKYAKA,MERKEZ ARİF Mah. AKYAKA Sk.,MERKEZ ARİF Mah. ÇATALLAR Sk.,MERKEZ ARİF ÇATALLAR,MERKEZ GÖKBÜK,MERKEZ GÖKBÜK Mah.,MERKEZ GÖKÇEYAKA Mah.,MERKEZ GÖKÇEYAKA YOLBOYU,MERKEZ YALNIZ,MERKEZ YALNIZ Mah. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

GAZİPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ BEYOBASI Mah. ZAFER 1 Sk,MERKEZ BEYOBASI Mah. ZAFER 10,MERKEZ BEYOBASI ZAFER 10 SK.,MERKEZ ESENTEPE,MERKEZ ESENTEPE Mah.,MERKEZ GAZİ,MERKEZ GAZİ Mah.,MERKEZ MERKEZ HAL SK.,MERKEZ İSTİKLAL MEHMET AYDIN,MERKEZ İSTİKLAL Mah. M.FAHRİ LEYLEK 2 Sk.,MERKEZ İSTİKLAL Mah. ZAFER 4 Sk.,MERKEZ İSTİKLAL ZAFER bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-21 13:00:00 - 15:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ UĞRAK Mah. D-400 KARAYOLU,MERKEZ YENİKÖY Mah. MURATDAMI Sk.,MERKEZ İMAMLI Mah. EVLİYATEPE,MERKEZ İMAMLI Mah. HARÇBEL MEVKİİ;ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ ILICA Mah. KÖSELER Sk.,MERKEZ ILICA Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ KAHYALAR ADNAN MENDERES,MERKEZ KAHYALAR ATATÜRK,MERKEZ KARALAR,MERKEZ KARATEPE Mah. AKKAYA Sk.,MERKEZ KARATEPE Mah. KIZILBELEN Sk.,MERKEZ SARIAĞAÇ Mah. 18022.,MERKEZ SUGÖZÜ,MERKEZ YENİKÖY,MERKEZ ÇAMLICA,MERKEZ ŞAHİNLER bölgelerinde 21/11/2026 13:00:00 - 21/11/2026 15:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:00:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,GAZİPAŞA,MERKEZ YAKACIK,MERKEZ YAKACIK Mah. bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

GÜNDOĞMUŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,ALANYA,MERKEZ AKDAM COBANLAR,MERKEZ AKDAM Mah. BAĞIRSAK YAYLASI,MERKEZ AKDAM Mah. MERKEZ Sk.BAĞIRSAK YAYLASI,MERKEZ AKÇATI Mah. SÖBÜÇİMEN YAYLASI,MERKEZ ALACAMİ BAŞ YAYLA,MERKEZ ALACAMİ Mah. BAŞ YAYLA Sk.,MERKEZ ALACAMİ Mah. BAŞ YAYLA Sk. BELEN(NEBİLER) YAYLASI,MERKEZ BADEMAĞACI Mah. KÖPRÜBAŞI Sk.,MERKEZ BADEMAĞACI Mah. KÖPRÜBAŞI YAYLASI,MERKEZ BASIRLI,MERKEZ BURÇAKLAR Mah. ÇAY BOĞAZI YAYLASI,MERKEZ EMİŞBELENİ Mah. EMİŞBELENİ ÇALIŞKAN,MERKEZ GÖZÜBÜYÜK Mah. ÇAYBOĞAZI YAYLASI,MERKEZ GÜNEY GUNEY,MERKEZ GÜNEY Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. EĞRİGÖL YAYLASI,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. ÜZÜMLÜ Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ UMITLI YAYLASI,MERKEZ HACIMEHMETLİ KOPRUBASI,MERKEZ HACIMEHMETLİ KÖPRÜBASI SK.,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. DOBUL Sk.,MERKEZ HACIMEHMETLİ Mah. KÖPRÜBAŞI Sk.,MERKEZ KARAKOCALI,MERKEZ KARAKOCALI Mah.,MERKEZ KARAMANLAR Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ ORHAN Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ SABURLAR Mah. SABURLAR MERKEZ Sk.,MERKEZ SABURLAR Mah. SABURLAR YAYLASI,MERKEZ SEYRICEK,MERKEZ SOĞUKPINAR UMITLI YAYLASI,MERKEZ TOPHANE Mah. KALE Cd,MERKEZ TÜRKLER Mah. SARICALAR Sk.,MERKEZ TÜRKLER Mah. SÖBÜÇİMEN YAYLASI,MERKEZ TÜRKLER YANIKLAR,MERKEZ YENİCE Mah. SEYRİCEK YAYLASI,MERKEZ YENİCE Mah. ÇAYBOĞAZI YAYLASI,MERKEZ ÇAKALLAR Mah.,MERKEZ İNCEKUM Mah. 12101,MERKEZ İNCEKUM Mah. KARABUYNUZLAR Sk.;ANTALYA,GÜNDOĞMUŞ,.,MERKEZ AKYAR,MERKEZ KÖPRÜLÜ,MERKEZ ORTAKÖY,MERKEZ ÇAMLIALAN bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

KAŞ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,MERKEZ İKİZCE,MERKEZ İKİZCE Mah. MERKEZ Sk.,MERKEZ İKİZCE Mah. YASLI PINAR Sk. bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-18 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,DEĞİRMENBAŞI ÜZÜMLÜ,KÖYİÇİ ÜZÜMLÜ 226 ADA 8 PARSEL,MERKEZ ÜZÜMLÜ DEĞİRMENYANI,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. DEĞİRMENYANI Sk.,NARARASI ÜZÜMLÜ bölgelerinde 18/11/2026 09:00:00 - 18/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-21 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KAŞ,DEĞİRMENBAŞI ÜZÜMLÜ,KÖYİÇİ ÜZÜMLÜ 226 ADA 8 PARSEL,MERKEZ ÜZÜMLÜ DEĞİRMENYANI,MERKEZ ÜZÜMLÜ Mah. DEĞİRMENYANI Sk.,NARARASI ÜZÜMLÜ bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

KEMER ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ CAMYUVA 3157 sokak,MERKEZ ÇAMYUVA 5103,MERKEZ ÇAMYUVA HAYITLIGÖL,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. 5103 Sk.,MERKEZ ÇAMYUVA Mah. GIRANYURT K.Ev. bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ MERKEZ DEĞİRMENÖNÜ,MERKEZ YENİ AKDENİZ,MERKEZ YENİ Mah. 435 Sk.,MERKEZ YENİ PAPATYA bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEMER,MERKEZ KUZDERE 2 NCİ,MERKEZ KUZDERE Mah. 2 NCİ Cd,MERKEZ KUZDERE Mah. ŞEHİT ER MEHMET URHAN Cd bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

KEPEZ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,KEPEZ AG MENDERES,MERKEZ ALTINOVA ORTA 19 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. YÜCE Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. ÖĞÜT Sk.,MERKEZ ALTINOVA ORTA YÜCE,MERKEZ ALTINOVA SİNAN KAŞLILAR,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. 39/1 NOLU Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. KAŞLILAR Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN YÜCE bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ERENKÖY 4851,MERKEZ ERENKÖY 4854,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4851 Sk.,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4853 Sk.,MERKEZ KANAL 4739,MERKEZ KANAL 4743,MERKEZ KANAL Mah. 4739 Sk.,MERKEZ KANAL Mah. 4750 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. ALARA Sk.,MERKEZ ALTINOVA DÜDEN Mah. ANTALYA Cd,MERKEZ ALTINOVA ORTA 3 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA GÜÇLÜ,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. 103 NOLU,MERKEZ ALTINOVA ORTA Mah. GÜÇLÜ Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ALİ HOCA,MERKEZ ALTINOVA SİNAN ARAPLAR,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. OKUL Sk.,MERKEZ ALTINOVA SİNAN Mah. ÇAKMAKLAR Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ AYANOĞLU 1811,MERKEZ AYANOĞLU 1823,MERKEZ AYANOĞLU Mah. 1811 Sk.,MERKEZ AYANOĞLU Mah. 1815 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTIAYAK 8408,MERKEZ ALTIAYAK 8470,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 8395 Sk.,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 8408 Sk.,MERKEZ AYANOĞLU 8395,MERKEZ AYANOĞLU 8410,MERKEZ GAZİLER RECEP GÜRBÜZ bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ALTIAYAK 17.,MERKEZ ALTIAYAK 8433,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 17. Cd,MERKEZ ALTIAYAK Mah. 8565 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ KANAL 4734,MERKEZ KANAL 4738,MERKEZ KANAL Mah. 4734 Sk.,MERKEZ KANAL Mah. 4737 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-21 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KEPEZ,MERKEZ ERENKÖY 4851,MERKEZ ERENKÖY 4854,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4851 Sk.,MERKEZ ERENKÖY Mah. 4853 Sk. bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

KORKUTELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ TATKÖY,MERKEZ TATKÖY Mah. bölgelerinde 19/11/2026 09:30:00 - 19/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KORKUTELİ,MERKEZ ÇOMAKLI -,MERKEZ ÇOMAKLI BELEDİYE (HANÖNÜ),MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14016 Sk.,MERKEZ ÇOMAKLI Mah. 14026 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

KUMLUCA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ GÖKSU Mah. TEKİNLER Sk.,MERKEZ GÖKSU TEKİNLER bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,KUMLUCA,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ HASANAĞA KÖYÜ,MERKEZ ELLİNCİ YIL MAHALLESİ Mah. HASANAĞA KÖYÜ K.Ev.,MERKEZ MERKEZ SALUR BOĞAZI,MERKEZ TEMEL EĞİTİM,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ Mah. HALI SAHA Sk.,MERKEZ TEMEL EĞİTİM MAHALLESİ SPOR bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

MANAVGAT ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SİDE 1584,MERKEZ SİDE 1593,MERKEZ SİDE Mah. 1589 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1590 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ AHMETLER,MERKEZ DEMİRCİLER BAHÇELİEVLER,MERKEZ DEMİRCİLER Mah. BAHÇELİEVLER Sk.,MERKEZ GEBECE,MERKEZ GENÇLER,MERKEZ HACIİSALI,MERKEZ HOCALI Mah. YARBAYŞI Sk.,MERKEZ HOCALI YARBAYŞI,MERKEZ UZUNKALE,MERKEZ UZUNLAR Mah. UZUNLAR Mah. bölgelerinde 20/11/2026 09:30:00 - 20/11/2026 16:30:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-21 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MANAVGAT,MERKEZ SİDE 1559,MERKEZ SİDE 1560,MERKEZ SİDE Mah. 1560 Sk.,MERKEZ SİDE Mah. 1583 Sk. bölgelerinde 21/11/2026 09:00:00 - 21/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

MURATPAŞA ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ GÜZELBAĞ GÜN,MERKEZ GÜZELBAĞ KANAL,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. 2689 Sk.,MERKEZ GÜZELBAĞ Mah. 27931 ada 26 parsel tarımsal sulama,MERKEZ GÜZELOLUK Mah. 1827 Sk.,MERKEZ YENİGÖL KANAL,MERKEZ YENİGÖL LAVANTA,MERKEZ YENİGÖL Mah. KANAL Sk.,MERKEZ YENİGÖL Mah. MANOLYA Sk.,MERKEZ YEŞİLOVA 1699,MERKEZ YEŞİLOVA 1750,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1686 Sk.,MERKEZ YEŞİLOVA Mah. 1722 Sk. bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-20 09:00:00 - 16:00:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,MURATPAŞA,MERKEZ CUMHURİYET 622,MERKEZ CUMHURİYET 624,MERKEZ CUMHURİYET Mah. 624 Sk. bölgelerinde 20/11/2026 09:00:00 - 20/11/2026 16:00:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

SERİK ELEKTRİK KESİNTİSİ

2026-11-19 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ ÇANDIR CİRİT BELENİ,MERKEZ ÇANDIR Mah. CİRİT BELENİ Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. TOSUN Sk.,MERKEZ ÇANDIR ÜÇTEPE bölgelerinde 19/11/2026 09:30:00 - 19/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 09:00:00 - 14:00:00

Kesinti Nedeni: 3. Şahıs Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ AŞAĞIÇATMA,MERKEZ AŞAĞIÇATMA Mah.,MERKEZ CUMALI,MERKEZ CUMALI Mah. FEVZİ ÇAKMAK Sk.,MERKEZ CUMALI Mah. GAZİLER Sk.,MERKEZ EMİNCELER,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 22,MERKEZ EMİNCELER Mah. EMİNCELER 29,MERKEZ MERKEZ 2177,MERKEZ MERKEZ 2180,MERKEZ MERKEZ Mah. 2178 Sk.,MERKEZ MERKEZ Mah. 2188 Sk.,MERKEZ ORTA 1285,MERKEZ ORTA 1286,MERKEZ ORTA Mah. CUMALI 47 Sk.,MERKEZ ORTA Mah. CUMALI 64,MERKEZ ÇANDIR Mah. CANKARA Sk.,MERKEZ ÇANDIR Mah. ÇANDIR 35 bölgelerinde 19/11/2026 09:00:00 - 19/11/2026 14:00:00 saatleri arasında 3. Şahıs Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-19 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELPINAR CUMHURİYET,MERKEZ BELPINAR Mah. BELPINAR 4,MERKEZ BELPINAR Mah. CUMHURİYET KÖKEZ,MERKEZ KÖKEZ 3201,MERKEZ KÖKEZ 3211,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3211 Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3238 Sk. bölgelerinde 19/11/2026 09:30:00 - 19/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-21 09:15:00 - 16:15:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BERENDİ,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ 1,MERKEZ BERENDİ Mah. BERENDİ Sk.,MERKEZ BÜĞÜŞ,MERKEZ ETLER HAPILLAR,MERKEZ ETLER Mah. ETLER 1,MERKEZ ETLER Mah. HAPILLAR Sk.,MERKEZ PINARCIK,MERKEZ YANKÖY,MERKEZ ZIRLANKAYA bölgelerinde 21/11/2026 09:15:00 - 21/11/2026 16:15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELPINAR CUMHURİYET,MERKEZ BELPINAR Mah. BELPINAR 4,MERKEZ BELPINAR Mah. CUMHURİYET KÖKEZ,MERKEZ KÖKEZ 3201,MERKEZ KÖKEZ 3211,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3211 Sk.,MERKEZ KÖKEZ Mah. 3238 Sk. bölgelerinde 21/11/2026 09:30:00 - 21/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Yatırım / Diğer Altyapı Kuruluşlarının Çalışmaları Nedeniyle Deplase Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 09:30:00 - 16:30:00

Kesinti Nedeni: Deplase Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,. .105 ADA 5 PARSEL,MERKEZ AKBAŞ,MERKEZ AKBAŞ Mah.,MERKEZ BUCAKKÖY,MERKEZ BUCAKKÖY Mah.,MERKEZ DENİZTEPESİ CİNLİ CAMİ,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. CİNLİ CAMİ Sk.,MERKEZ DENİZTEPESİ Mah. DENİZTEPESİ 41,MERKEZ KARATAŞ,MERKEZ SARIABALI BARAJ,MERKEZ SARIABALI KISIK,MERKEZ SARIABALI Mah. ACARLAR Sk.,MERKEZ SARIABALI Mah. KISIK Sk. bölgelerinde 21/11/2026 09:30:00 - 21/11/2026 16:30:00 saatleri arasında Deplase Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

Antalya elektrik kesintisi 19-20-21 Kasım (Kepez, Muratpaşa, Alanya, Manavgat, Serik)

2026-11-21 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BOĞAZKENT 56,MERKEZ BOĞAZKENT Mah.,MERKEZ BOĞAZKENT NİLÜFER,MERKEZ GEBİZ FATİH bölgelerinde 21/11/2026 08:30:00 - 21/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

2026-11-21 08:30:00 - 15:30:00

Kesinti Nedeni: Bakım Çalışması

Etkilenen Cadde / Sokak ANTALYA,SERİK,MERKEZ BELEK Mah. 104 Sk.,MERKEZ BOĞAZKENT 60,MERKEZ BOĞAZKENT Mah. ALPASLAN Cd,MERKEZ BOĞAZKENT Mah. MİMAR SİNAN Cd,MERKEZ BOĞAZKENT MİMAR SİNAN bölgelerinde 21/11/2026 08:30:00 - 21/11/2026 15:30:00 saatleri arasında Bakım Çalışması Sebebi ile İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.

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