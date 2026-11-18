Konya'da iki kişilik yemeğe ödenen 6.400 TL'lik hesabı "Restoranda tüm tuşlara basmışlar. Yiyemeyeceğin yemekleri sipariş edinceye kadar iki tane Adana söyleseydin" diyerek savunan işletmeciye Ticaret Bakanlığı el koydu. Yapılan denetimlerde menüde gramaj bilgisine yer verilmediği saptanarak idari para cezası kesilirken, haksız fiyat şüphesiyle işletmeden 7 gün içinde resmi savunma yapılması istendi.

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Konya'da faaliyet gösteren bir kebapçıda iki kişinin ödediği 6 bin 400 liralık adisyonun sosyal medyada gündem olmasının ardından başlayan polemiğe Ticaret Bakanlığı el koydu.

Sosyal medyada bir kullanıcının iki kişilik yemek için 6 bin 400 lira hesap ödediğini paylaşması üzerine, ilgili işletmenin sahibi bir video yayınlayarak duruma tepki gösterdi.

"RESTORANDA TÜM TUŞLARA BASMIŞLAR"

Müşterinin sipariş listesini tek tek sayan işletmeci, adisyonun detaylarını şu sözlerle savundu:

"İki kişi yemek yedik 6 bin 400 lira hesap ödedik diye yazmış arkadaşın birisi. Öncelikle ana yemek olarak 800 liradan iki tane Adana kebap söylemişler, 1600 lira. Baştan iki tane bamya çorbası içmişler. Manda yoğurdu, içli köfte, ortaya güveçli mantar, yaprak sarması ve iki tane karışık tatlı tabağı ile iki ayran sipariş etmişler. Yani restoranda tüm tuşlara basmışlar ve 6 bin 400 lira hesap ödemişler. Yiyemeyeceğin yemekleri sipariş edinceye kadar iki tane Adana kebap ve iki ayran alsaydın 1860 liraya güzelce karnını doyurabilirdin"

TİCARET BAKANLIĞI DENETİM BAŞLATTI

İşletmecinin bu açıklamalarının sosyal medyada geniş yankı bulmasının ardından Ticaret Bakanlığı ekipleri harekete geçti. Bakanlık, söz konusu işletmeye yönelik denetim gerçekleştirildiğini ve idari yaptırım uygulandığını duyurdu.

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GRAMAJ EKSİKLİĞİNE CEZA, HAKSIZ FİYATA SAVUNMA TALEBİ

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan'ın açıklamasına göre, Konya Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri tarafından 16 Kasım 2026 tarihinde restoranda yapılan incelemelerde şu tespitler ve işlemler gerçekleştirildi:

Gramaj bilgisi eksikliği: işletmenin fiziki menüsünde satışa sunulan hamburger ürününün gramaj bilgisine yer verilmediği belirlendi. Bu ihlal nedeniyle işletmeye, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari para cezası uygulandı.

Şikayetçi olan müşteriye Yemeseydin demişti: Bakanlık menüyü inceledi, cezayı kesti!

Haksız fiyat incelemesi: Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında işletmeden resmi savunma istendi. Restoran yönetiminin; yıllık ciro, çalışan sayısı, ürün satış miktarları ve hasılat bilgilerini içeren resmi belgeleri yasal süre olan 7 gün içerisinde bakanlığa sunması talep edildi.

Kaplan'ın açıklaması şöyle:

Ticaret Bakanlığımız, tüketicilerin ekonomik çıkarlarının korunması ve piyasa düzeninin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerini kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda, Konya’da faaliyet gösteren bir restorana yönelik 16 Kasım 2026 tarihinde, Konya Ticaret İl Müdürlüğümüz tarafından gerçekleştirilen denetimde;7 İşletmenin fiziki menüsünde satışa sunulan hamburger ürününün gramaj bilgisine yer verilmediği tespit edilerek 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında idari yaptırım uygulanmıştır.

Şikayetçi olan müşteriye Yemeseydin demişti: Bakanlık menüyü inceledi, cezayı kesti!

Ayrıca, tespit edilen hususlara ilişkin Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği kapsamında işletmeden savunma istenmiş; yıllık ciro, çalışan sayısı, ürün satış miktarları ve hasılat bilgilerini içeren belgelerin yasal süre olan 7 gün içerisinde sunulması talep edilmiştir.

Tüketicilerimizin haklarının korunması, şeffaf fiyatlandırmanın sağlanması ve mevzuata aykırı uygulamaların önlenmesi amacıyla denetimlerimiz ülke genelinde aralıksız devam edecektir.

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