Fal, büyü, medyumluk... Bakanlık düğmeye bastı! Hepsi mercek altında

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, internet siteleri ve sosyal medya platformlarında yayımlanan fal, medyumluk ve büyü hizmetlerine ilişkin reklamların durdurulmasına karar verdi. Yapılan açıklamada, vatandaşların korkularını ve batıl inançlarını istismar eden tanıtımlara izin verilmeyeceği kaydedildi.

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Ticaret Bakanlığı, internet siteleri ve sosyal medya platformları üzerinden yapılan fal, medyumluk ve büyü hizmeti tanıtımlarına yönelik inceleme başlattı.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halk İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, vatandaşların korkularını, manevi duygularını ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden reklamlara yönelik alınan kararı duyurdu.

HEPSİ MERCEK ALTINA ALINDI

Reklam Kurulunun 2026/1564 sayılı dosya kapsamında gerçekleştirdiği incelemede, internet siteleri ile Instagram ve Facebook üzerinden yayımlanan medyumluk, büyü ve fal hizmetlerine ilişkin tanıtımlar değerlendirildi.

İnceleme sonucunda söz konusu reklamların tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı nitelikte olduğu tespit edildi.

REKLAMLARIN DURDURULMASINA KARAR VERİLDİ

Kurul, tanıtımların Ticari Reklam ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği'nin ilgili hükümleri ile 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 61'inci maddesine aykırı olduğuna hükmetti.

Bu kapsamda, 6502 sayılı Kanun'un 63'üncü ve 77/12'nci maddeleri uyarınca söz konusu reklamların durdurulmasına karar verildi.

"İSTİSMAR EDEN TANITIMLARA İZİN VERMİYORUZ"

Bekir Kaplan, paylaşımında vatandaşların korkularını, maneviyatını ve batıl inançlarını ticari kazanç amacıyla istismar eden tanıtımlara izin verilmediğini vurguladı.

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