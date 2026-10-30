Parayı aldılar, ürünü göndermediler: 'Tuzak' reklamlara Bakanlık müdahalesi

Sosyal medyada indirimli fiyatla tanıtılan basınçlı yıkama makinesini satın almak isteyen tüketicinin üç ayrı siparişi de iptal edildi. Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, stok bilgisi vermeden reklam yayımlamayı sürdüren yapı market zincirinin reklamlarını durdurdu.

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Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, 10 Eylül 2026 tarihli toplantısında bir yapı market zincirinin indirim kampanyasına ilişkin şikâyeti değerlendirdi. Sosyal medya üzerinden yayımlanan reklamda, basınçlı yıkama makinesi 11 bin 779 lira yerine 9 bin 99 liradan satışa sunuldu.

Ürünü internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden satın almak isteyen bir tüketici, ödeme işlemlerini tamamlamasına rağmen siparişini üç ayrı denemede de alamadı.

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Her defasında siparişin iptal edilmesi üzerine müşteri hizmetleriyle iletişime geçen tüketiciye, iptallerin stok yetersizliğinden kaynaklanmış olabileceği bilgisi verildi.

REKLAMLAR YAYIMLANMAYA DEVAM ETTİ

Reklam Kurulu incelemesinde, ürünün stok durumuna veya satışın stoklarla sınırlı olduğuna ilişkin reklamlarda herhangi bir bilgilendirme yapılmadığı belirlendi. Buna rağmen indirimli ürün reklamlarının farklı gün ve saatlerde yayımlanmayı sürdürdüğü tespit edildi.

Kurul, tüketicinin satın alma kararını etkileyebilecek bu uygulamayı mevzuata aykırı buldu. Yapı market zincirinin söz konusu reklamlarının durdurulmasına karar verildi.

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi ve indirim kampanyalarının gerçeğe uygun şekilde sunulması için denetimlerin devam edeceğini bildirdi. Bakanlık, tüketicileri yanıltan reklam ve kampanyalara karşı gerekli işlemlerin sürdürüleceğini vurguladı.

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