Ticaret Bakanlığı, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit ettiği belirlenen iki farklı çocuk mayosu hakkında piyasaya arz yasağı ve toplatma kararı aldı. Türkiye'de üretilen mayoların yaralanma ve boğulma riski taşıdığı tespit edildi.

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Ticaret Bakanlığı, çocuk giysilerine yönelik ürün güvenliği denetimlerinde tehlike oluşturduğu belirlenen iki farklı çocuk mayosu hakkında toplatma kararı alındığını duyurdu.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, çocukların sağlığını ve güvenliğini tehdit eden ürünlere karşı piyasa gözetimi ve denetimi çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Bakanlık denetimde tespit etti! İki çocuk mayosunda ciddi risk

GÜVENLİK STANDARDINA AYKIRILIK TESPİT EDİLDİ

Piyasa Gözetimi ve Denetimi Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen incelemelerde, Türkiye'de üretilen iki farklı çocuk mayosunun TS EN 14682 standardındaki gereklilikleri karşılamadığı tespit edildi.

Çocuk giysilerinde kullanılan kordon ve büzme iplerinin güvenliğine ilişkin standarda aykırı olduğu belirlenen ürünlerin, yaralanma ve boğulma tehlikesi oluşturduğu bildirildi.

PİYASAYA ARZ YASAĞI VE TOPLATMA KARARI

Yapılan değerlendirmelerin ardından risk taşıdığı belirlenen iki çocuk mayosu hakkında piyasaya arzın yasaklanmasına ve ürünlerin toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık, çocukların sağlığını ve güvenliğini önceleyen denetimlerin güvensiz ürünlere karşı kararlılıkla devam edeceğini bildirdi.

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