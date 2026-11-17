Ticaret Bakanlığı, mobil telefon tarifelerinde "12 ay" veya "12 fatura dönemi" ifadeleriyle yapılan tanıtımları incelemeye aldı. Bazı tarifelerde bir günlük kullanımın dahi ayrı bir fatura dönemi sayılabildiği ve bu nedenle taahhüt süresinin bir aya yakın kısalabildiği tespit edildi.

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Ticaret Bakanlığı, milyonlarca cep telefonu kullanıcısını ilgilendiren mobil tarife ve taahhüt sürelerine ilişkin denetimlerinin sonuçlarını açıkladı. Reklam Kurulunun 12 Kasım 2026 tarihli toplantısında, mobil operatörlerin taahhüt sürelerine yönelik tanıtımları da ele alındı.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, "12 ay" veya "12 fatura dönemi" ifadeleriyle tanıtılan bazı tarifelerde fiili taahhüt sürelerinin tüketicilerin beklentilerini karşılamadığı belirtildi.

YILLIK TAAHHÜT BİR AYA YAKIN KISALABİLİYOR

Reklam Kurulunun incelemelerinde, tüketicilerin abonelik başlangıcından itibaren bir yıl boyunca aynı tarifeden yararlanacakları beklentisiyle işlem gerçekleştirdikleri belirlendi.

Ancak fatura kesim tarihine bağlı olarak yalnızca bir günlük kullanımın dahi ayrı bir fatura dönemi kabul edilebildiği tespit edildi.

Bu uygulama nedeniyle 12 aylık olarak tanıtılan taahhüt süresinin fiilen bir aya yakın kısalabildiği kaydedildi.

Bakanlık, tüketicilere sunulan süre algısı ile hizmetin fiili taahhüt süresi arasındaki farklılığın aldatıcı ve yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendirdi.

Bu kapsamda söz konusu tanıtımlar hakkında durdurma cezası uygulanmasına karar verildi.

REKLAM KURULU'NDAN 35,9 MİLYON LİRA CEZA

Ticaret Bakanlığı, mobil telefon tarifelerinin yanı sıra yanıltıcı indirim reklamları, taksit imkânlarına ilişkin eksik bilgilendirmeler ve elektronik ticaretteki tüketici değerlendirmelerini de denetledi.

Reklam Kurulu'nun 12 Kasım 2026'da gerçekleştirilen 375 sayılı toplantısında toplam 141 dosya karara bağlandı.

Yapılan incelemeler sonucunda mevzuata aykırı olduğu belirlenen 119 dosya hakkında reklamları durdurma cezası uygulanırken, toplam 35 milyon 866 bin 446 lira idari para cezası verilmesine karar verildi.

İncelenen 22 dosyada ise reklamların mevzuata aykırı olmadığı değerlendirildi.

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YANILTICI İNDİRİME 5 MİLYON LİRA CEZA

Kurulun incelemelerinde, bir firmanın mağazasında satışa sunduğu bütün ürünlerde her gün yüksek oranlı indirim uygulandığı yönünde reklamlar yayımladığı ancak bu indirimleri gerçeğe uygun şekilde gerçekleştirdiğini ispatlayamadığı belirlendi.

Tüketicilerde sürekli ve yüksek oranlı indirim yapıldığı algısı oluşturan reklamların yanıltıcı nitelikte olduğu değerlendirilerek ilgili firmaya 5 milyon lira idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi.

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TAKSİT İMKÂNLARINDA EKSİK BİLGİLENDİRME TESPİTİ

Reklam Kurulu, mağazalarda sunulan taksit imkânlarına ilişkin tanıtımları da inceledi.

Mevzuata göre, taksitlendirme kısıtlamasına tabi ürünlerle taksit yapılabilen ürünlerin aynı alışveriş kapsamında birlikte satın alınması durumunda alışverişin tamamına taksit uygulanamıyor.

Bir firmanın mağaza içindeki tanıtımlarında bu kısıtlamaya ilişkin tüketicilere bilgi verilmediği tespit edildi.

Kurul, eksik bilgilendirmenin tüketicilerin satın alma kararlarını etkileyebileceğini değerlendirerek ilgili reklamların durdurulmasını kararlaştırdı.

İNTERNETTEKİ YORUMLAR DA İNCELENDİ

Elektronik ticaret platformlarındaki ürün değerlendirmeleri de Reklam Kurulunun gündeminde yer aldı.

Bir elektronik ticaret pazar yerinde satışa sunulan çeşitli ürünlere yurt dışından yüksek sayıda yıldız ve puanlama şeklinde değerlendirme yapıldığı, ancak bu değerlendirmelerin kaynağına ilişkin tüketicilere bilgi verilmediği belirlendi.

Kurul, söz konusu uygulamayı tüketicilerin satın alma tercihlerini yanıltabilecek nitelikte değerlendirerek ilgili dosya hakkında idari ceza uygulanmasına karar verdi.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin ekonomik menfaatlerinin korunması ve yanıltıcı reklamların önlenmesi amacıyla denetim faaliyetlerinin sürdürüleceğini bildirdi.

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