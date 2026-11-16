Reklam paylarını belirliyor! Reytinglere rekabet incelemesi

Rekabet Kurumu, 2024 rakamlarına göre 1,2 milyar doları bulan TV reklam pastasının dağıtımında önemli rol oynayan reyting ölçümlerini mercek altına aldı.

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Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, televizyon programları ve dizi gibi içeriklerin izlenme oranı ölçümlerinin (Reyting) sonuçlarında ortaya çıkabilecek farklılıkların reklam bütçelerinin kanallar arasında dağılımı ve reklam fiyatları gibi hususları doğrudan etkileyebileceğini belirtti.

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İzleyici ölçüm sonuçlarının, televizyon kanallarının ve programlarının ne kadar izlendiğini gösterdiğini dile getiren Küle, izlenme verilerinin güvenilir ve karşılaştırılabilir olmasının medya planlama ajanslarının reklam bütçelerini yönlendirebilmeleri bakımından önem taşıdığını ifade etti.

Küle, bu verilerin, ulaştıkları izleyici kitlesini reklamverenlere doğru biçimde yansıtarak, reklam bütçelerinden pay almak için rekabet edebilmeleri anlamında televizyon yayıncıları açısından önemli olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: Dolayısıyla ölçüm sonuçlarında ortaya çıkabilecek farklılıklar, reklam bütçelerinin kanallar arasında dağılımını, reklam fiyatlarını, yayıncıların rekabetçi konumlarını, içerikleri ve içerik üreticilerini doğrudan etkileyebilecek sonuçlar doğurabilir.

Hâlihazırda Fifty5Blue Medya Araştırmaları Danışmanlık ve Ticaret AŞ’nin sözleşme dönemi boyunca televizyon izleyici ölçümü hizmetinin münhasır sağlayıcısı olarak pazarda tekel konumunda olduğunu aktaran Küle “Şirketin pazarda sahip olduğu konum dikkate alındığında, ölçüm hizmetleri kapsamında reklam verenler, medya planlama ve satın alma ajansları ile yayın mecraları bakımından gündeme gelebilecek dışlayıcı, ayrımcı ve/veya sömürücü nitelikteki rekabet karşıtı uygulamaların olası etkilerinin oldukça yüksek seviyede gerçekleşmesi beklenebilir” diye konuştu.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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