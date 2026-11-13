28 yıldır ekranda olan Law & Order: SVU dizisinin yıldızı Mariska Hargitay'ın kazancı dudak uçuklattı. Ünlü oyuncu, bölüm başına 850 bin dolar alıyor. Bu rakam sezon sonunda yaklaşık 900 milyon TL'ye ulaşıyor. Hargitay'ın gelirinin açıklanmasıyla TV dünyasının en çok kazanan diğer yıldızları da gündeme geldi.

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NBC ekranlarında 1999 yılında yayın hayatına başlayan Law & Order: Special Victims Unit, 28. sezonunda da izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

Dizinin ilk bölümünden bu yana Olivia Benson karakterine hayat veren 62 yaşındaki Mariska Hargitay, yıllar içinde yapımın en önemli isimlerinden biri hâline geldi.

28 yıldır aynı dizide oynuyordu, kazancı dudak uçuklattı! İşte yıldızların bir bölümlük servetleri

Variety'nin haberine göre Hargitay, dizideki başrolünün yanı sıra yürütücü yapımcı olarak da görev yapıyor. Ünlü oyuncu bu iki görevi karşılığında bölüm başına yaklaşık 850 bin dolar kazandığını açıkladı.

28 yıldır aynı dizide oynuyordu, kazancı dudak uçuklattı! İşte yıldızların bir bölümlük servetleri

Hargitay'in son sezonları 21 ila 22 bölümden oluşan diziden sezon başına 17,85 milyon ila 18,7 milyon dolar (yaklaşık 900 milyon TL) arasında gelir elde ettiği tahmin ediliyor.

PARAYA PARA DEMİYORLAR

Hargitay'in kazancı, televizyon dünyasının yüksek ücret alan diğer yıldızlarını da yeniden gündeme taşıdı.

28 yıldır aynı dizide oynuyordu, kazancı dudak uçuklattı! İşte yıldızların bir bölümlük servetleri

Jennifer Aniston ve Reese Witherspoon, The Morning Show dizisindeki rolleriyle bölüm başına 2 milyon dolar alarak listenin en yüksek ücretli isimleri arasında yer alıyor. Aynı dizide değil, farklı yapımlarda rol alan Chris Pratt ve Sylvester Stallone da bölüm başına 2 milyon dolar kazanan oyuncular arasında bulunuyor.

28 yıldır aynı dizide oynuyordu, kazancı dudak uçuklattı! İşte yıldızların bir bölümlük servetleri

Listede Kenneth Branagh 1,4 milyon dolarlık kazancıyla öne çıkarken Harrison Ford ve Jason Segel'in Shrinking dizisinden bölüm başına 1,3 milyon dolar aldığı belirtiliyor. Kelly Reilly ve Cole Hauser'ın Dutton Ranch dizisindeki ücretleri ise 1,2 milyon dolar olarak aktarılıyor.

28 yıldır aynı dizide oynuyordu, kazancı dudak uçuklattı! İşte yıldızların bir bölümlük servetleri

Zendaya, Selena Gomez, Steve Martin, Martin Short, Jake Gyllenhaal, Alan Ritchson, Nicolas Cage, Robert De Niro, Andrew Garfield, Jennifer Garner ve Jude Law da bölüm başına 1 milyon dolar kazanan isimler arasında sıralanıyor.

Elisabeth Moss'un bölüm başına kazancı ise 1,1 milyon dolar olarak veriliyor.

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