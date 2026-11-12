Müstehcenlik suçundan hakkında 3 yıla kadar hapis cezası istenen müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, ilk duruşmada tahliye edildi.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından müstehcenlik suçundan hakkında iddianame düzenlenen ve 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası istenen Tolga Akış, hakim karşısına çıktı. İstanbul 43. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın ilk duruşmasında müzik grubu Manifest'in kurucusu ve menajeri Tolga Akış, tahliye edildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Manifest’in kurucusu Tolga Akış hakkında yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianamede Akış’ın müstehcenlik suçundan 6 aydan 3 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış, tahliye edildi

İddianamede Tolga Akış'ın 'Manifest' isimli grubun menajeri olduğu, gruba ait olan müstehcen görüntü ve performansların oluşumuna sebebiyet verdiği ve bunların yayımlanmasına aracılık ettiği belirtilmişti.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış, tahliye edildi

İddianamede söz konusu paylaşımlar ile Türk aile yapısının dinamiklerine uymayan ve çocukların psikolojik, ruhsal olarak gelişimine açıkça zarar veren, toplumun genel ahlak yapısını zedeleyen edep ve haya duygularından uzak gösterileri ve şovları üstlenerek bunları finanse eden kişinin Tolga Akış olduğu belirtilmişti.

Manifest'in kurucusu Tolga Akış, tahliye edildi

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: HABER MERKEZİ

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala