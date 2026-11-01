Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, gerçeği yansıtmayan “%80 İndirim”, “Son 14 Günün En Düşük Fiyatı” şeklinde yanıltıcı reklamları nedeniyle bir firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uyguladı. Firmanın reklamlarının da durdurulmasına karar verildi.

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Gerçeği yansıtmayan slogan ve vaatlerle tüketiciyi yanıltmaya çalışan firmalar bir bir tespit ediliyor.

Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan, bir internet alışveriş platformunda yayımlanan “14 günün en düşük fiyatı” ve “sepette %80 indirim” ifadeleriyle tüketicilere sunulan ürünlerin, indirim öncesi fiyat üzerinden gerçekte satılmadığının tespit edildiğini açıkladı.

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“GERÇEKTE VAR OLMAYAN BİR FİYAT”

Kaplan, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak, incelemelerin detaylarını şöyle aktardı:

İncelemelerde, ürünlerin ilan edilen yüksek fiyat üzerinden satışının gerçekleşmediği, indirimli fiyatların ise sürekli uygulandığı belirlendi. Böylece tüketicilerde gerçekte var olmayan bir fiyat avantajı algısı oluşturulduğu değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı çirkin oyunu bozdu! Sahte indirim reklamına 1 milyonu aşkın ceza

1 MİLYONU AŞAN CEZA KESİLDİ

Kaplan “Reklam Kurulunun 10 Eylül 2026 tarihli ve 373 sayılı toplantısında alınan karar doğrultusunda, ilgili firmaya 1 milyon 83 bin 706 TL idari para cezası uygulanmasına ve reklamların durdurulmasına karar verildi” dedi.

“Ticaret Bakanlığı olarak tüketicilerimizin doğru bilgilendirilmesi, yanıltıcı reklamların önlenmesi ve dürüst ticari uygulamaların korunması amacıyla denetimlerimizi kararlılıkla sürdürüyoruz” mesajı veren Kaplan, tüketiciyi yanıltan reklam ve indirim uygulamalarına karşı mücadelenin süreceğini bildirdi.

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