Mısır’ın Menufiye vilayetinde yürütülen arkeolojik kazılarda yüzlerce taş ve seramik tabutun yanı sıra altın dil figürleri, takılar, muskalar ve mezar heykelcikleri ortaya çıkarıldı. Ptolemaios Krallığı’nın erken dönemleri ile daha eski tarihsel dönemlere uzanan nekropolün, dönemin defin geleneklerine ışık tutması bekleniyor.

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Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eski Eserler Yüksek Konseyi bünyesindeki arkeoloji ekibi, Ebu Bellu arkeolojik alanında yürüttüğü çalışmalarda çok sayıda mezar ve tabutun bulunduğu geniş bir nekropol alanı ortaya çıkardı.

MEZARLIKTA FARKLI MİMARİ YAPILAR TESPİT EDİLDİ

Alandaki mimari dokuya ilişkin detayların paylaşıldığı açıklamada, taş ve seramik tabutların yanı sıra ahşap tabut kalıntıları, kerpiçten inşa edilmiş kubbeli mezarlar ile iç bölümleri kireç taşından yapılmış mezar yapılarının tespit edildiği aktarıldı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Mısır Eski Eserler Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Hişam el-Leysi, keşfin kendine özgü mimari özellikler barındırdığını kaydetti. Leysi, ilk incelemelerin buranın orta gelir kesime mensup kişilerin defnedildiği bir mezarlık olabileceğine işaret ettiğini belirtti.

Kazı çalışmalarından sorumlu Muhammed Abdülbedii ise mezarlığın Ptolemaios Krallığı döneminin erken evreleri ile daha eski tarihsel dönemlere ait mezarları bir arada barındırdığına dikkati çekti.

ALTIN DİL FİGÜRLERİ VE MEZAR HEYKELCİKLERİ BULUNDU

Çalışmalarda yüzlerce taş tabutun yanı sıra insan biçiminde tasarlanmış seramik tabutlar ile insan kalıntılarının bulunduğu vurgulanan açıklamada, mezar buluntuları arasında altından yapılmış dil figürleri, küpeler, kolyeler, muskalar, böcek biçimli tılsımlar ve mezar heykelciklerinin de yer aldığı bildirildi.

Bakanlık açıklamasında, alanda mumyalama işlemlerinde kullanılan malzemeler ile reçine kalıntılarına da rastlandığı, ayrıca adak sunakları, kireç taşından heykel başları ve seramik figürlerin gün ışığına çıkarıldığı kaydedildi.

ESKİ MISIR’IN DEFİN GELENEKLERİNE IŞIK TUTACAK

Mısır Turizm ve Eski Eserler Bakanı Şerif Fethi de keşfin eski Mısır medeniyetine ve dönemin defin geleneklerine ışık tutacağını belirterek, bölgedeki kazı ve belgeleme çalışmalarının aralıksız sürdüğünü ifade etti.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SEVDA KILIÇ Kaynak: ANADOLU AJANSI

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