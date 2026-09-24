Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 kişi cezaevine gönderildi

Usulsüz vatandaşlık soruşturmasında 26 şüpheli tutuklandı.

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İstanbul merkezli 13 ilde düzenlenen operasyonda, Türk vatandaşlığı için muvazaalı gayrimenkul satışları ile usulsüz işlemler yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 52 şüpheli, tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti.

Şüphelilerden 26'sı tutuklandı.

30 ŞİRKETE KAYYIM ATANMIŞTI

İlk operasyonda 687 kişinin usulsüz vatandaşlık aldığının tespit edildiğini belirten Adalet Bakanı Sayın Akın Gürlek, son operasyonda ise 1.070 kişinin usulsüz olarak vatandaşlık aldığını belirtmişti. Bakan Gürlek, hakkında gözaltı kararı verilen 88 kişiden 72 şüphelinin gözaltına alındığını ve 30 şirkete kayyım atandığını söylemişti.

| Kaynak: HABER MERKEZİ Editör : ÇAĞLA ÇAĞLAR Kaynak: HABER MERKEZİ

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