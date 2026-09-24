Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

CHP'li Özgür Özel AK Parti'ye geçti, isim benzerliği dikkat çekti!

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
CHP'li Özgür Özel AK Parti'ye geçti, isim benzerliği dikkat çekti!
Başlık ResmiCHPli Özgür Özel AK Partiye geçti, isim benzerliği dikkat çekti!

Balıkesir'de Özgür Özel isimli bir vatandaş CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Yeni Parti lideri Özgür Özel ile isim benzerliği dikkat çekti. Özel'in rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı.

Kaydet
|
Sevda Kılıç
SEVDA KILIÇ

AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda, CHP'den istifa eden Bandırmalı Özgür Özel'in AK Parti'ye üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.

ÖNERİLEN HABERLER
Foça Belediye Başkanı Fıçı AK Parti
GÜNDEM

Foça Belediye Başkanı Fıçı AK Parti'ye katılma sebebini açıkladı: Birlikte büyüteceğiz

İSİM BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı isim ve soyadı taşıyan Bandırmalı Özgür Özel'in AK Parti'ye katılması, sosyal medyada dikkat çekti.

CHPli Özgür Özel AK Partiye geçti, isim benzerliği dikkat çekti!
Başlık ResmiCHPli Özgür Özel AK Partiye geçti, isim benzerliği dikkat çekti!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OLAN SEVGİSİNİ DİLE GETİRDİ

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan tarafından rozeti takılan Özel, Milletvekili Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti.

Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
BOŞ SALONA KONUŞTU
BOŞ SALONA KONUŞTU
Gazze Kasabı'na BM'de protesto!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
ERDOĞAN TALİMATI VERDİ!
Fon krizine ilişkin ilk açıklama
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
F-35, HÜRMÜZ, İSRAİL, IRAK...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM dönüşü net mesajlar
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
DEĞERİ 1,8 MİLYAR!
Fon soruşturmasında 2 özel jet ve yata el konuldu
MİÇOTAKİS'E GÜVEN YOK!
MİÇOTAKİS'E GÜVEN YOK!
Yunan halkı, İsrail ile yakınlaşmadan rahatsız
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Milyarlık işlemler için "ticari ilişki" savunması
"BURADA İŞİM BİTMEDİ"
Montella teklifleri geri çevirdiğini açıkladı
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
MAVİ VATAN’DA BİR İLK
DİHA, TCG Anadolu’dan havalandı
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
AVRUPA ŞAMPİYONU OLDU!
Milli boksör Havvanur Kethüda tarih yazdı
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
RESMİ TEKLİF HAZIRLIĞI
Türk devinden Richarlison operasyonu
"RODRI VE BUSQUETS'İ ANDIRIYOR"
Bartuğ Elmaz'a büyük övgü
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
NATO'DAN KRİTİK UYARI!
Rus sanayisi savaşa hazırlanıyor
BM'DE İSYAN ETTİ
BM'DE İSYAN ETTİ
'En genç nüfuz bizde' dedi, yardımı reddetti
"HEPSİ GERÇEK DIŞI"
Bakan Şimşek'le ilgili iddialara yalanlama
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
KENDİNİ BÖYLE SAVUNDU
Kadına şiddet görüntüleri ortaya çıkmıştı
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
BEŞİKTAŞ İTİRAFI
"Şaşırdım, bunu beklemiyordum"
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
4 PARÇALI FORMÜLÜ VERDİ!
1 milyon TL'si olan ne yapmalı?
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
“BÜYÜK DEPREM BEKLEMİYORUM”
Şanlıurfa depremi sonrasında rahatlatan açıklama
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
200 MİLYONLUK ARAÇLARA 26 BİN!
Yarız'ın 5 lüks aracına el konuldu
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
AŞİL TENDONU MU KOPTU?
Galatasaray, Singo'nun sakatlığını açıkladı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
Netanyahu ile kimse görüşmedi, bir tek o kabul etti: Kirli ittifak, New York’ta buluştu
Kirli ittifak, New York’ta buluştu
Kaydet
YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak? 2026 YDS/2 tarihi
YDS/2 başvuruları ne zaman başlayacak?
Kaydet
Yunan halkı, İsrail ile yakınlaşmadan rahatsız: Miçotakis yanlış yöne gidiyor
Yunan halkı, İsrail ile yakınlaşmadan rahatsız
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.