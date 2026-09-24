CHP'li Özgür Özel AK Parti'ye geçti, isim benzerliği dikkat çekti!

Balıkesir'de Özgür Özel isimli bir vatandaş CHP'den istifa ederek AK Parti'ye geçti. Yeni Parti lideri Özgür Özel ile isim benzerliği dikkat çekti. Özel'in rozetini AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan taktı.

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AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. Videoda, CHP'den istifa eden Bandırmalı Özgür Özel'in AK Parti'ye üyelik işlemlerini tamamladığı ve parti rozetini taktığı görüldü.

İSİM BENZERLİĞİ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel ile aynı isim ve soyadı taşıyan Bandırmalı Özgür Özel'in AK Parti'ye katılması, sosyal medyada dikkat çekti.

CHPli Özgür Özel AK Partiye geçti, isim benzerliği dikkat çekti!

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'A OLAN SEVGİSİNİ DİLE GETİRDİ

AK Parti Bandırma İlçe Başkanı Göksel Karlahan tarafından rozeti takılan Özel, Milletvekili Öztaylan'ın çalışmalarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Özel ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a olan sevgisini ifade etti.

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