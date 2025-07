Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar...

Halit Can Sakman'ın öldürdüğü Sevcan Demir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan'ın kaçmaya çalıştığı katil zanlısının ise engel olduğu görüldü. Acılı baba Güney Demir, katilin cinayetten sonraki tavırlarına dikkat çekip kan donduran detayları paylaştı.

Türkiye geçtiğimiz aylarda, hemşire Sevcan Demir cinayetiyle ürperdi. Kocası Halit Can Sakman tarafından katledilen Sevcan Demir'in son anları ortaya çıktı.

Görüntülerde, Halit Can Sakman her defasında Sevcan'ı 4 kez ikna ederek eve geri getiriyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor. 11 bıçak darbesi ile öldürüldükten sonra satırla boğazı kesilen Sevcan Hemşire'nin son çırpınışları kamera görüntülerinden izleyen babası Güney Demir başta olmak üzere tüm aileyi bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.

"CİNAYETTEN SONRA SİGARASINI YAKIYOR"

Sabah'ın haberine göre kızının olay günü evden kaçmaya çalıştığı güvenlik kamerası görüntülerini acı çekerek izlediklerini belirten acılı baba, "Kızım katilin elindin kurtulmak için defalarca kaçmaya çalışmış. Katil cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakıp kapıdan dışarı çıkıyor." dedi.

SATIRIN SAPI KIRILANA KADAR VURMUŞ

Acılı baba Güney Demir kızının katilinin en ağır cezayı almaları için hukuk önünde mücadele edeceklerini söyledi. Katilin, kızı Sevcan'ı öldürmeden önce telefonla yakınlarını aradığına dikkat çeken baba Demir, "Katil cinayetten önce polis yakını ve ailesinden bir takım kişiler ile görüşmüş. Bu görüşmelerin ne maksatla yapıldığının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Katilin hak ettiği cezayı almamasını istiyoruz. Kızımın boğazını satır ile 4 kez vurmuş. En sonunda satırın sapı kırılmış" diye konuştu.

VAHŞET İDDİANAMEDE

Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 sokak Ostima Evleri Sitesi no: 2 adresindeki ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi. İddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi.

Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde Sevcan Demir Sakman'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın satırla boynunu kesmesi nedeniyle canavarca hareket ettiğine böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği vererek, "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.