Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar...

Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar...

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar...
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Halit Can Sakman'ın öldürdüğü Sevcan Demir'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Sevcan'ın kaçmaya çalıştığı katil zanlısının ise engel olduğu görüldü. Acılı baba Güney Demir, katilin cinayetten sonraki tavırlarına dikkat çekip kan donduran detayları paylaştı.

Türkiye geçtiğimiz aylarda, hemşire Sevcan Demir cinayetiyle ürperdi. Kocası Halit Can Sakman tarafından katledilen Sevcan Demir'in son anları ortaya çıktı. 

Görüntülerde, Halit Can Sakman her defasında Sevcan'ı 4 kez ikna ederek eve geri getiriyor. Son kez evden kaçmak için kapıya yönelen Sevcan'ı kapıda tutan katili Halit Can Sakman, içeri çekerken ayakları kamera görüntülerine yansıyor. 11 bıçak darbesi ile öldürüldükten sonra satırla boğazı kesilen Sevcan Hemşire'nin son çırpınışları kamera görüntülerinden izleyen babası Güney Demir başta olmak üzere tüm aileyi bir kez daha gözyaşlarına boğuldu.

Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar... - 2. Resim

"CİNAYETTEN SONRA SİGARASINI YAKIYOR"

Sabah'ın haberine göre kızının olay günü evden kaçmaya çalıştığı güvenlik kamerası görüntülerini acı çekerek izlediklerini belirten acılı baba, "Kızım katilin elindin kurtulmak için defalarca kaçmaya çalışmış. Katil cinayetten sonra hiçbir şey olmamış gibi sigarasını yakıp kapıdan dışarı çıkıyor." dedi.

Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar... - 3. Resim

SATIRIN SAPI KIRILANA KADAR VURMUŞ

Acılı baba Güney Demir kızının katilinin en ağır cezayı almaları için hukuk önünde mücadele edeceklerini söyledi. Katilin, kızı Sevcan'ı öldürmeden önce telefonla yakınlarını aradığına dikkat çeken baba Demir, "Katil cinayetten önce polis yakını ve ailesinden bir takım kişiler ile görüşmüş. Bu görüşmelerin ne maksatla yapıldığının ortaya çıkartılmasını istiyoruz. Katilin hak ettiği cezayı almamasını istiyoruz. Kızımın boğazını satır ile 4 kez vurmuş. En sonunda satırın sapı kırılmış" diye konuştu.

Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar... - 4. Resim

VAHŞET İDDİANAMEDE

Savcı iddianamesinde Sevcan Demir Sakman 09 Mart günü saat 21:00 sıralarında Kepez ilçesi Gazi Mahallesi 6579 sokak Ostima Evleri Sitesi no: 2 adresindeki ikametindeki adresinde yapılan tespitte boynunun satırla kesildiği ve vücudunda 11 adet bıçak darbesi olduğuna yer verdi. İddianamede cinayet anına ayrıntılı olarak yer verildi.

Sevcan Demir cinayetinde yeni görüntüler ve detaylar! Satır kırılıncaya kadar... - 5. Resim

Cinayet zanlısı Halit Can Sakman ifadesinde Sevcan Demir Sakman'ı vücudunun muhtelif yerlerinden 11 kere bıçaklaması, ardından eliyle boğazını sıkarak boğması ve son olarak da hareketsiz kalan Sevcan'ın satırla boynunu kesmesi nedeniyle canavarca hareket ettiğine böylece şüphelinin eşi olan maktule karşı canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme suçunu işlediği vererek, "Canavarca hisle eşe karşı kasten öldürme Türk Ceza Kanunu 82/1-b.d" uçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

MSB sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler?Trabzonspor'dan Avrupa'ya gidiyor! Türk futbolunda bir ilk yaşanacak
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Çantasından ölüm çıkardı... Selda Kaya cinayeti saniye saniye kamerada - 3. SayfaSelda Kaya cinayeti saniye saniye kameradaBaşkent'te peş peş feci kazalar! Hayatlar söndü... - 3. SayfaBaşkent'te peş peş feci kazalar! Hayatlar söndü...Yatsıdan sonra minarelerden gelen sürpriz uyarı! Başka çare kalmadı - 3. SayfaYatsıdan sonra minarelerden gelen sürpriz uyarıYol çalışması sırasında iki araç çarpıştı! Korkunç kazada 6’sı çocuk 14 kişi yaralandı - 3. SayfaYol çalışması sırasında iki araç çarpıştı! Korkunç kazada 6’sı çocuk 14 kişi yaralandıSöndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildi - 3. SayfaSöndürülen yangın yeniden alevlendi! 95 ev tahliye edildiBaşkentte camide akılalmaz olay! Cemaatin bulunmadığı saati seçip harekete geçtiler - 3. SayfaBaşkentte camide akılalmaz olay!
Sonraki Haber Yükleniyor...