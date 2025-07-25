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TEM'deki kazada feci son! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı... Ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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TEM&#039;deki kazada feci son! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı... Ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

İstanbul istikametinde seyreden yolcu otobüsü, kamyona arkadan çarptı. Feci kazada ağır yaralanan hostes Ayça Yılmaz ile birlikte 6 kişi hayatını kaybetti.

TEM Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde yolcu otobüsünün kamyona arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada ağır yaralanan hostes, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

TEM'deki kazada feci son! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı... Ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti - 1. Resim

YOLCU OTOBÜSÜ KAMYONA ARKADAN ÇARPTI

Kaza, sabah saat 07.30 sıralarında TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gebze ilçesi Muallimköy mevkisinde meydana geldi. S.T. idaresindeki 28 ABE 755 plakalı yolcu otobüsü, aynı yönde seyir halinde olan Ş.C. yönetimindeki 54 AKH 812 plakalı kamyona arkadan çarptı.

TEM'deki kazada feci son! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı... Ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti - 2. Resim

6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan hostes Ayça Yılmaz (25) ile birlikte 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

TEM'deki kazada feci son! Yolcu otobüsü kamyona arkadan çarptı... Ağır yaralanan hostes hayatını kaybetti - 3. Resim

AĞIR YARALI HOSTES HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.Yakınları tarafından bugün Adli Tıp Kurumu’ndan teslim alınan Ayça Yılmaz’ın cenazesi, ikindi namazının ardından İstanbul Sarıyer’de toprağa verildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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