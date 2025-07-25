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Acı kader… Kanseri yendi ama kazada can verdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manavgat'ta kanserle uzun süre mücadele ettikten sonra sağlığına kavuşan 66 yaşındaki Ramazan Özçelik, geçirdiği trafik kazası sonrası hayatını kaybetti.

Feci kaza, Antalya'nın Manavgat ilçesi Alanya-Manavgat D-400 karayolu üzerindeki Çavuşköy Mahallesi ışıklı kavşağında meydana geldi. 

Edinilen bilgiye göre, Halil M. idaresindeki çakıl taşı yüklü kamyon ile kanseri yenen Ramazan Özçelik (66) yönetimindeki plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. 

Acı kader… Kanseri yendi ama kazada can verdi - 1. Resim

ÇARPMANIN ETKİSİYLE SÜRÜKLENDİ

Çarpışmanın etkisiyle Ramazan Özçelik'in kullandığı araç, kamyonun önünde yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

Acı kader… Kanseri yendi ama kazada can verdi - 2. Resim

OLAY YERİNDE ÖLMÜŞ

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Ramazan Özçelik'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Özçelik'in cenazesi savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazada yaşamını yitiren Ramazan Özçelik'in uzun yıllar kanserle mücadele ettiği ve bir süre önce kanseri yenip sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Acı kader… Kanseri yendi ama kazada can verdi - 3. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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