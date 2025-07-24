Muhittin Böcek hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı? Antalya Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu merak ediliyor

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in cezaevinden bir kez daha hastaneye sevk edilmesi, kamuoyunda sağlık durumuna ilişkin endişeleri yeniden gündeme taşıdı. Kamuoyunca Muhittin Böcek hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı merak ediliyor.

Rüşvet soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan ve geçici olarak görevinden el çektirilen Böcek, geçtiğimiz günlerde de Antalya Şehir Hastanesi’ne kaldırılmıştı. Tekrar hastaneye kaldırıldığı bildirilen Muhittin Böcek'in hasta mı olduğu, neden hastaneye kaldırıldığı merak konusu oldu.

MUHİTTİN BÖCEK HASTA MI?

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in sağlık durumu, yeniden hastaneye kaldırılmasıyla birlikte merak konusu oldu. Tutuklu olarak yargılanan ve cezaevinde bulunan Böcek ciğerlerindeki sağlık sorunu nedeniyle tedavi altına alındı.

Daha önce de rahatsızlık geçiren Böcek’in yeniden hastaneye sevk edilmesi, sağlık durumuna ilişkin soru işaretlerini artırdı.

MUHİTTİN BÖCEK NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Cezaevinde rahatsızlanan Muhittin Böcek, Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Alınan bilgilere göre ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle tedavi altına alındığı belirtildi.

Böcek’in bulunduğu Döşemealtı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda revir birimine başvurduğu ve ardından sağlık durumu değerlendirildikten sonra hastaneye götürüldüğü belirtildi.

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MUHİTTİN BÖCEK SON DAKİKA SAĞLIK DURUMU

Muhittin Böcek’in son sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Hastane kaynaklarından alınan bilgilere göre, tedavisinin sürdüğü ve genel sağlık durumunun stabil olduğu ifade edildi.

14 Temmuz’da da kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılan Böcek, o tarihte yapılan tetkiklerin ardından yeniden cezaevine götürülmüştü.