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Muhittin Böcek, cezaevinden hastaneye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Muhittin Böcek, cezaevinden hastaneye sevk edildi
Muhittin Böcek, Antalya, Cezaevi, Hastane, Covid-19, Haber
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya'da tutuklu bulunan ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, hastaneye kaldırıldı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında 5 Temmuz'da gözaltına alındıktan sonra tutuklanan ve İçişleri Bakanlığı tarafından geçici olarak görevinden uzaklaştırılan Muhittin Böcek, sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye sevk edildi.

Covid-19 pandemisi döneminde geçirdiği ağır hastalık sonrası solunum ve akciğer sorunları yaşayan Böcek, cezaevindeki sağlık kontrolleri kapsamında ciğerlerindeki rahatsızlık nedeniyle Antalya Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Muhittin Böcek'in sağlık kontrollerinin ardından yeniden cezaevine nakledilip nakledilmeyeceği, doktorların değerlendirmesine göre netlik kazanacak.

GEÇEN HAFTA DA HASTALİK OLMUŞTU

Yaklaşık bir hafta önce de benzer şikayetlerle hastaneye kaldırılan ve gerekli tetkiklerinin ardından cezaevine geri götürülen Böcek hakkında; yetkililer, sevkin rutin kontroller ve rahatsızlığın takibi amacıyla gerçekleştirildiğini bildirmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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