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Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı
Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

"Rüşvet alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in kalp rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırıldığı iddia edildi.

Antalya'da rüşvet soruşturması kapsamında tutuklanan ve görevinden uzaklaştırılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere hastaneye götürüldü.

Yapılan tetkiklerin ardından Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Tutuklu bulunan eski Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek hastaneye kaldırıldı - 1. Resim

RÜŞVET SORUŞTURMASINDA TUTUKLANMIŞTI

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet" soruşturması kapsamında 5 Temmuz günü gözaltına alınmış, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Döşemealtı L Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından görevinden geçici olarak uzaklaştırılan Böcek, cezaevinde sağlık problemi gerekçesiyle revire başvurdu.

MUHİTTİN BÖCEK'İN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Covid-19 geçirdiği dönemde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle rutin kontrol ve tetkiklerinin yapılması amacıyla Antalya Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Böcek'in, gerekli muayene ve testlerinin tamamlandığı öğrenildi. Muhittin Böcek'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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