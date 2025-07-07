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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek görevden uzaklaştırıldı
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Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

"Rüşvet Alma" suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin kararıyla tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı, "rüşvet" soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in geçici tedbir olarak görevinden uzaklaştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hakkında 'rüşvet alma' suçu nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında Antalya 6. Sulh Ceza Hakimliğinin 5 Temmuz 2025 tarih ve 2025/482 sorgu numaralı kararıyla tutuklanması üzerine, Anayasa'nın 127'nci maddesi ile 5393 sayılı Belediye Kanunu'nun 47'nci maddesi gereğince geçici bir tedbir olarak İçişleri Bakanlığınca görevden uzaklaştırılmıştır."

RÜŞVET SORUŞTURMASININ DETAYLARI

Soruşturma dosyasında yer alan bilgide, 2024 yerel seçimleri sırasında Böcek'in oğlu M.G. Böcek'in iş insanı Y.Y'nin ofisinde yaptığı bir görüşmede seçim çalışmalarıyla ilgili 25 milyon lira talep ettiği, bu miktarın karşılanmaması üzerine araç giydirme hizmeti karşılığında 8,5 milyon liralık fatura ödemesi için iş insanıyla anlaşıldığı öne sürüldü.

Dosyada yer alan farklı bir detayda da şubat ayında M.G. Böcek'in, eski eşi Z.K. adına bir inşaat firmasından 30 milyon liraya ev satın aldığı ve bu bedelin yine iş insanı Y.Y. tarafından üç parça halinde inşaat firmasına ödendiği iddia edildi. Firmaya yapılan ödemeye ilişkin banka hesap hareketleri ve dekontlarının MASAK raporlarında yer aldığı öğrenildi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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