Muhittin Böcek'in ifadesi ortaya çıktı: Ev için bir şahsa minnet etmem

Yolsuzluk soruşturması sonrası tutuklanan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, bir iş adamından alındığı öne sürülen rüşvetle ilgili "Ev için bir şahsa minnet edecek durumda değilim. Harcamalar için partimizin ve şahsımın gücü yeterlidir" ifadeleriyle iddiaları reddetti. Böcek, firari oğlunun da kısa sürede ifadeye geleceğini söyledi.

Türkiye dün CHP'li belediyelere yönelik yürütülen yeni yolsuzluk soruşturmasıyla çalkalandı. Operasyon kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek tutuklandı.

Rüşvet soruşturmasından yargılanacak olan Böcek'in savcılık ifadesi de ortaya çıktı.

İDDİALARI REDDETTİ

Muhittin Böcek, eski gelini Z.K.'ye 30 milyon TL'lik bir konutun alındığı ve bu paranın iş insanı Y. Y. tarafından ödendiği iddiasına ilişkin bilgisinin olmadığını söyledi. Böcek, ayrıca 2024 yerel seçimleri öncesinde 8,5 milyon TL'lik araç giydirme faturasının da Y. Y. tarafından karşılandığına dair beyanları reddetti.

GELİNİNE VERİLEN EVDEN HABERİ YOKMUŞ

Oğlunun kısa süreli bir evlilik yaşadığı Z.K.'ye ait olduğu belirtilen evle ilgili bilgiyi emniyet ifadesinde öğrendiğini belirten Muhittin Böcek,"Oğluma sadece Z.K.'yi mağdur etmemesini söyledim. Ev alımı ve ödeme süreciyle ilgili hiçbir bilgiye sahip değilim. Ev için bir şahsa minnet edecek durumda da değilim" ifadelerini kullandı.

"SEÇİM İÇİN PARA ALMADIM"

2024 seçimlerinden önce araç giydirme masraflarının Y. Y. tarafından karşılandığı yönündeki iddialara da değinen Böcek, "Benim bilgim dışında gelişmiş. Bu tür harcamalar için partimizin ve şahsımın gücü yeterlidir. Belediyeden ödeme yapılacağı endişesiyle oğlum üzerinden para talep edildiği iddiası gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

FİRARİ OĞLU İÇİN: EN KISA ZAMANDA İFADE VERECEK

Oğlunun belediye işlerine karıştığı ya da nüfuz kullandığı iddialarını kabul etmeyen Böcek, "Oğlumun ne resmi ne gayriresmi bir etkisi söz konusu değildir. Kendisinin belediye işlerine müdahil olması, ödeme yaptırması ya da maddi menfaat sağlaması mümkün değildir. Şu anda yurt dışında ailesiyle planlı bir seyahattedir, en kısa zamanda dönüp ifade verecektir" diye konuştu