DMM'den CHP'nin iddialarına net cevap! "En fazla AK Partili başkanlar soruşturuldu"

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlar sonrası Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerini hedef aldığı eleştirilerine DMM'den İçişleri Bakanlığı verileriyle cevap geldi. AK Partili birçok belediye başkanının da pek çok suçtan yargı önüne çıkarıldığı kaydedilirken 2024 yılında verilen soruşturma izni dağılımı paylaşıldı.

Dün CHP'li 3 belediyeye yönelik yolsuzluk operasyonu yapılmış, bazı çevreler bunun sadece muhalefete yönelik olduğunu iddia etmişti.

İddialar dün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sert tepki göstermiş ve şu ifadeleri kaydetmişti:

"Kamu görevi yürütenler dahil herkes, yargı denetimine tabidir. Soruşturma safhasında yürütülen adli işlemleri “siyasi”, “taraflı” ya da “kasıtlı” göstermek; doğrudan yargının tarafsızlığına ve bağımsızlığına zarar veren, yargıyı yıpratma amacı taşıyan sorumsuz ithamlardır"

"İDDİALAR GERÇEK DIŞI"

İddialara bir cevap da Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı'ndan (DMM) geldi. İçişleri Bakanlığı verilerine yer verilen açıklama şu şekilde:

"Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca CHP’li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirtti.

Dezenformasyonla Mücadele Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Türk yargısının yalnızca muhalefet partilerine mensup belediye başkanlarını hedef aldığı ve İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca 'CHP’li ya da muhalefet belediye başkanlarına soruşturma izni verdiği’ yönündeki iddialar tamamen gerçek dışıdır.

AK Partili birçok belediye başkanı, görevdeyken veya görevden sonra yolsuzluk, rüşvet, zimmet, ihaleye fesat karıştırma ve FETÖ üyeliği gibi suçlamalarla yargı önüne çıkarılmış; İçişleri Bakanlığı çok sayıda AK Partili belediye başkanı için soruşturma izni vermiştir.

EN ÇOK SORUŞTURMA İZNİ AK PARTİ'YE

İçişleri Bakanlığı’nın yalnızca 2024 yılında verdiği 176 soruşturma izninin siyasi dağılımı şu şekildedir:

AK Parti 59

CHP 58

MHP 21

İYİ Parti 7

HDP 10

Sadece bu dağılıma bakıldığında bile soruşturmaların parti ayrımı gözetilmeksizin başlatıldığı görülmektedir" denildi.