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Burdur’da gece yarısı kaza: Polis oğlunun ölümüyle sarsıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Burdur’da gece yarısı kaza: Polis oğlunun ölümüyle sarsıldı
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Burdur’da motosikletiyle refüje çarpan 21 yaşındaki Kemal Efe Bettemir hayatını kaybetti. Bettemir’in polis babası oğlunun ölümüyle sarsılırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza, saat 02.54 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı Valilik Konutu istikametinde meydana geldi. 

KONTROLDEN ÇIKIP REFÜJE ÇARPTI

Edinilen bilgiye göre, Kemal Efe Bettemir (21) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje çarptı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç sürücü, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Burdur’da gece yarısı kaza: Polis oğlunun ölümüyle sarsıldı - 1. Resim

POLİS MEMURUNUN OĞLUYMUŞ

Hayatını kaybeden Kemal Efe Bettemir’in Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nde görev yapan bir polis memurunun oğlu olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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