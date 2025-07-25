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İzmir bu cinayeti konuşuyor! 73 yaşında 'limon ağacı' yüzünden katil oldu: O detay şoke etti

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İzmir bu cinayeti konuşuyor! 73 yaşında &#039;limon ağacı&#039; yüzünden katil oldu: O detay şoke etti
3. Sayfa Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İzmir'de sitenin bahçesine limon ağacı diken Okan Altunyurt, ağacın başka yere taşıyan komşusu Murat Güneş ve oğlunu kurşun yağmuruna tuttu. Güneş'in katilinin tavsiyesiyle evi aldığı ortaya çıktı.

İzmir'in konuştuğu cinayet Karaburun ilçesinde yaşandı. Küçükbahçe Mahallesi Yalıkent Sitesi'nde yaşanan olayda, 2 çocuk babası 73 yaşındaki Oktay Altunyurt, komşusu 50 yaşındaki Murat Güneş'in bahçesine limon ağacı ekti. 

Sabah'ın haberine göre, Güneş ağacın zaman içinde büyüdükten sonra manzarasını kapatacağını söyleyerek bitişiğindeki komşusu Altunyurt ile tartışma yaşadı. Güneş, ağacı söküp site içinde başka bir yere taşıdı.

Oktay Altınyurt ektiği limon ağacının komşusu Murat Güneş tarafından başka bir yere taşındığını öğrenince öfkeden deliye döndü. Altunyurt silahına susturucu takarak komşusu Güneş'e eşi ve büyük oğlunun önünde 8 el ateş etti.

VÜCUDU DELİK DEŞİK OLDU

Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Güneş kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, Oktay Altunyurt'u suç aleti ile birlikte gözaltına alırken, sağlık ekipleri Murat Güneş'e ilk müdahaleyi yaptı. Ambulansla Karaburun Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Güneş, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Güneş'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİLİNİN TAVSİYESİYLE EVİ ALMIŞ

Öte yandan, Oktay Altunyurt ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı. Güneş'in Altunyurt'u Almanya'dan tanıdığı, bitişikteki evi katilinin tavsiyesiyle satın aldığı ortaya çıktı.

 

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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