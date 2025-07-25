Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2025’te 3.097 sürekli işçi alımı için başvuruları 25-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden kabul ediyor. Teknisyen, şoför, güvenlik görevlisi ve temizlik görevlisi gibi kadrolar için MSB sürekli işçi alımı başvuru nasıl yapılır, şartları ve başvuru ekranı araştırılıyor.

MSB sürekli işçi alımı başvurusu nasıl yapılır, şartları neler merak edildi. MSB, 2025 yılında savunma sanayi ve çeşitli birimlerinde istihdam etmek üzere 3.097 sürekli işçi alımı yapacağını duyurdu.

MSB SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

MSB’nin 3.097 sürekli işçi alımı için başvurular, 25 - 29 Temmuz 2025 tarihleri arasında İŞKUR’un resmi internet sitesi https://esube.iskur.gov.tr üzerinden çevrimiçi olarak yapılacak.

Adayların öncelikle İŞKUR’a kayıtlı olması gerekiyor. Kayıtlı olmayanlar, İŞKUR’un internet sitesinde kolayca üyelik oluşturabilir ve ardından “İş Arayan” sekmesinden “Kamu” kategorisinde “Milli Savunma Bakanlığı” ilanını seçerek başvuru formunu doldurabilir.

Başvuru sürecinin ardından, açık iş gücü miktarının 4 katı asil ve 4 katı yedek aday, 14 Ağustos 2025’te Ankara’daki MSB Personel Temin Daire Başkanlığı’nda noter huzurunda kura ile belirlenecek.

MSB 3097 SÜREKLİ İŞÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

MSB’nin 3.097 sürekli işçi alımı için belirlediği genel şartlar arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 18-35 yaş aralığında bulunmak (29 Temmuz 1990 ve sonrası doğumlular), kamu haklarından mahrum olmamak ve askerlikle ilişiği bulunmamak (yapmış, tecilli veya muaf olmak) yer alıyor.

Adayların devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene karşı suçlar, zimmet, rüşvet, dolandırıcılık gibi suçlardan mahkum olmaması ve terör örgütleriyle herhangi bir bağlantısının bulunmaması gerekiyor.

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması da zorunlu. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı alanların başvuruları kabul edilmeyecek.

Adayların, başvuru kılavuzunda belirtilen özel şartları ve sağlık raporunu ibraz etmesi, işe yerleştirme için kritik önem taşıyor. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları iptal edilecek ve yasal işlem başlatılacak.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

MSB, teknisyen, kalifiye işçi, şoför (SRC-5 belgeli), güvenlik görevlisi (silahlı güvenlik belgesi) ve temizlik görevlisi kadrolarına 3.097 sürekli işçi alacak. Kadro detayları İŞKUR’da yayımlanıyor.