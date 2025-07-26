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Haberler > Ekonomi > Zeytinyağı ve kavun tescillendi! AB’den iki coğrafi işaret daha

Zeytinyağı ve kavun tescillendi! AB’den iki coğrafi işaret daha

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Zeytinyağı ve kavun tescillendi! AB’den iki coğrafi işaret daha
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Anadolu’ya has ürünler Avrupa tarafından tek tek tescil ediliyor. Son olarak, kendine has aroması ile diğer yağlardan ayrılan Mut zeytinyağı ile mayhoş tadı ve sağlığa faydaları ile farkını hissettiren Kırkağaç kavunu “coğrafi işaret” aldı

Türkiye’nin coğrafi işaretli ürünlerine Avrupa’dan iki yeni tescil daha eklendi. Mut zeytinyağı ve Kırkağaç kavunu, Avrupa Birliği’nde coğrafi işaret aldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu ürünlerin AB’de tescillenen 37. ve 38. coğrafi işaretli Türk ürünleri olduğunu açıkladı.

Yürüttükleri Yerel Kalkınma Hamlesi’nin önemli bir unsurunun coğrafi işaretli ürünler olduğunu vurgulayan Kacır “Anadolu’nun bereketi, eşsiz lezzetlerimiz artık Avrupa’da resmen tescilli. Bu başarı, üreticimizin emeği, toprağımızın kıymeti ve medeniyetimizin mirasıdır. Coğrafi işaretli ürünlerimizi küresel ölçekte markalaştırmaya kararlılıkla devam edeceğiz. Başta üreticilerimiz olmak üzere emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı. Fazlı Çolak İHA

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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