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Resmen tescillendi! Türk mutfağının lezzet hazinesi: Kadın istihdamı da artacak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Resmen tescillendi! Türk mutfağının lezzet hazinesi: Kadın istihdamı da artacak
Coğrafi İşaret, İpsala, Kadın Girişimciler, Kooperatif, Edirne, Kadın İstihdamı, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Edirne'nin İpsala ilçesine özgü pirinçli mantı, Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin başvurusuyla coğrafi işaret alarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu adımla hem yerel kültür koruma altına alındı hem de kadın istihdamı ve ürünün yurt içi ve dışında tanıtımı hedeflendi.

Türk mutfağı, dünya çapınca çektiği ilgiyle her zaman ilgi odağı olmuştur.

Edirne'de, mutfağımıza dair olumlu bir gelişme yaşandı.

Resmen tescillendi! Türk mutfağının lezzet hazinesi: Kadın istihdamı da artacak - 1. Resim

PATENT BELGESİ ALDI

İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin başvurusuyla yöresel bir lezzet olarak yapılan İpsala pirinçli mantısı patent belgesi aldı.

Kooperatifin Başkanı Şerife Özkaynak, kadın üreticilerin imece ruhuyla kurduğu kooperatifin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

"KADIN İSTİHDAMI DA ARTACAK"

İpsala'nın pirinciyle ünlü bir ilçe olduğunu belirten Özkaynak, "Bu özel tarif tescillenerek hem bölgenin kültürel mirası korundu hem de yerel ürünlerin markalaşması yolunda önemli bir adım atıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesi ile birlikte İpsala'nın pirinçli mantısı artık resmi olarak koruma altına alındı." dedi.

Yıllardır İpsala ve Trakya bölgesindeki sofralarda yer alan lezzeti korumak için başvuru yaptıklarını anlatan Özkaynak, şunları kaydetti:

Bu özel lezzeti korumak ve gelecek nesillere aktarmak adına önemli bir adım attık. İpsala'ya ve emek veren tüm kadınlara hayırlı olsun. Kadın istihdamını artırmak, yerel kalkınmayı desteklemek ve yöresel ürünlerin katma değerini yükseltmek amacıyla çalışan kooperatif bu tescille birlikte üretim kapasitesini büyütmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda İpsala pirinçli mantısının hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtımı için pazarlama faaliyetlerine hız verilecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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