Resmen tescillendi! Türk mutfağının lezzet hazinesi: Kadın istihdamı da artacak

Edirne'nin İpsala ilçesine özgü pirinçli mantı, Kadın Girişimciler Kooperatifi'nin başvurusuyla coğrafi işaret alarak Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillendi. Bu adımla hem yerel kültür koruma altına alındı hem de kadın istihdamı ve ürünün yurt içi ve dışında tanıtımı hedeflendi.

Türk mutfağı, dünya çapınca çektiği ilgiyle her zaman ilgi odağı olmuştur.

Edirne'de, mutfağımıza dair olumlu bir gelişme yaşandı.

PATENT BELGESİ ALDI

İpsala Kadın Girişimciler Üretim ve İşletme Kooperatifinin başvurusuyla yöresel bir lezzet olarak yapılan İpsala pirinçli mantısı patent belgesi aldı.

Kooperatifin Başkanı Şerife Özkaynak, kadın üreticilerin imece ruhuyla kurduğu kooperatifin önemli bir başarıya imza attığını söyledi.

"KADIN İSTİHDAMI DA ARTACAK"

İpsala'nın pirinciyle ünlü bir ilçe olduğunu belirten Özkaynak, "Bu özel tarif tescillenerek hem bölgenin kültürel mirası korundu hem de yerel ürünlerin markalaşması yolunda önemli bir adım atıldı. Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından verilen tescil belgesi ile birlikte İpsala'nın pirinçli mantısı artık resmi olarak koruma altına alındı." dedi.

Yıllardır İpsala ve Trakya bölgesindeki sofralarda yer alan lezzeti korumak için başvuru yaptıklarını anlatan Özkaynak, şunları kaydetti: